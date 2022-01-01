元旦冬泳｜543名健兒參賽　13歲泳手奪冠：今天不慶祝要去訓練

一年一度的元旦冬泳今日（1日）在淺水灣舉行，共有543名健兒參與。男女子公開組賽事分別由13歲的關子博及15歲的黃凱蔚奪冠。關子博指疫情對訓練帶來極大影響，但無損他競逐冠軍的信心，期望明年再下一城，坦言「今天不興祝了，要去訓練」；本身是港隊成員的黃凱蔚由上屆第五名躍進至今屆第一名，她形容衝線一刻大感意外，「好難想像到第一名」。



+ 3

元旦冬泳去年因疫情關係取消，今年復辦，大會要求所有健兒都要完成接種新冠疫苗，並縮減今屆參與人數及參賽類別，今年有637人報名，最終有543人出席，當中有18人不適需要上救生艇。

冬泳賽事全長600公呎，由淺水灣中灣游至天后像，由候任立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛擔任起步主禮嘉賓，為賽事鳴笛。公開組男子第一名是13歲的關子博，以5分58秒13完成，他指自己一直有信心衝第一名，但衝線一刻仍感驚訝，他又表示，新冠疫情影情訓練，期望下年游得更好成績，他坦言：「今天不慶祝了，要準備訓練。」

公開組女子冠軍是15歲的黃凱蔚，她以6分12秒39分衝線，本身是港隊運動員的她指，上一屆僅得第五名，兩年後贏得第一感到十分開心，「好意外，好難想像到第一名」。

警務處處長蕭澤頤讚揚本月初跳海救人的女警吳翠華（右），形容這是警務人員的「初心」。（黃寶瑩攝）

賽事結束後，由警務處處長蕭澤頤擔任頒獎嘉賓，他同時為本月初跳海救人的女警吳翠華頒發救生星章及會長嘉許狀，他指吳翠華是首位連續兩度贏得世界拯溺賽冠軍的泳手，讚揚她在知悉有市民墮海後，發揮其拯溺技能，英勇跳落海救人，形容這是警務人員的「初心」。