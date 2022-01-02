望月樓｜陳肇始料店內現短途空氣傳播　正查信用卡紀錄尋同場食客

Omicron流入社區，「望月樓」餐廳群組進一步擴大，政府昨晚（1日）連封三區，食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）表示，現已到社區傳播「臨界點」，望月樓再有一名非與染疫國泰空少同枱女食客「中招」，令望月樓群組增至4人。

她透露，衞生防護中心調查後發現，首位染疫國泰空少坐在餐廳近門口位，相信有可能是食客進出時經過其桌子，雖然無面對面接觸，但透過短途空氣傳播感染病毒。

她又指，當局正繼續跟進望月樓群組，早前在餐廳採取的40多個環境樣本均呈陰性，而密切接觸者已追蹤到第二、三層，相關人士亦需入住檢疫中心數天，直至檢測呈陰性才可回家，又提醒強檢公告內的處所要重覆檢測多次。



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陳肇始早上在商台節目《政好星期天》表示，望月樓群組進一步擴大，昨再有一名曾於該餐廳進食的女子「中招」，她與染疫國泰空少在同一時段在望月樓用餐，但雙方相隔很遠。

陳肇始稱追蹤望月樓群組密切接觸者已到第二、三層，相關人士需入住檢疫中心數天。（資料圖片）

患者疑出入望月樓時現短途空氣傳播 陳肇始：感到擔心

被問到望月樓群組增至4人是否遠距離空氣傳播，她表示，早有研究指出，新冠病毒會出現短途空氣傳播（short range airborne transmission），而衞生防護中心翻查該餐廳的閉路電視片段後發現，首宗染疫空少當時坐近門口，不排除不同桌的兩人進出時經過空少的桌子，對情況感到擔心。

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逾40個望月樓環境樣本呈陰性

她又指，現時已找回大部分曾在望月樓用餐的食客，亦已追蹤第二、第三層密切接觸者，他們需要入住檢疫中心數日，直至檢測呈陰性才可回家；另外，當局在望月樓採集到的40多個環境樣本則全部呈陰性。

她再次呼籲曾到於12月27日中午到望月樓用餐的食客，致電衞生防護中心跟進狀況，望月樓亦很配合當局的調查，包括翻查信用卡付費紀錄，讓當局從此向方找尋仍未隔離的食客。