Omicron｜擴大疫苗氣泡或1.20公布　陳肇始：研家居檢疫抗第五波

Omicron個案流入社區，第五波疫情一觸即發。食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）表示，接種疫苗是頭等大事，再次預告會在農曆新年前將「疫苗氣泡」擴展至所有表列處所，暫未有確實推行日期，但透露可能在1月20日新一輪社交距離措施時公布細節，日後會再進一步推至學校、安老院舍和日間老人中心等高危地方。

又一城食肆「望月樓」群組擴大，陳肇始表示，檢疫人數增加，八鄉、西貢戶外康樂營，鯉魚門正備用作檢疫設施，暫時仍然足夠，但一旦第五波疫情爆發，檢疫設施或不勝負荷，當局正商討家居檢疫安排和相關配套。



▼1.1 東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測▼



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陳肇始早上在商台節目《政好星期天》表示，傳染力極高的Omicron流入社區後，接種疫苗繼續是市民抗疫的頭等大事，近日打針數字亦出現幾倍上升趨勢，形容「係好嘅開始」，強調接種中心仍有位，呼籲仍未打針的市民，尤其是長者要盡快打針。

「疫苗氣泡」擴展至所有表列處所必在農曆新年前推行

被問到將「疫苗氣泡」擴展至所有表列處所的具體執行時間，陳肇始則稱「未定實個日子」，但提到食衞局每隔14日會公布新一輪社交距離措施的安排，下一輪將於周四（6日）公布，但形容若在屆時推行疫苗氣泡是過於倉促，再下一輪為1月20日，強調定必會在農曆新年推行，政府正約見相應的業界商討安排。

▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



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疫苗氣泡將推至學校及安老院舍 陳肇始稱強制打針非現時優先考慮

對於有專家提到，學校、安老院舍、日間老人中心等都應該推行「疫苗護照」，陳肇始強調，政府與專家想法一致，坦言許多地方都要納入規管，惟會先於已受防疫規例限制的表列處所推行，再逐步擴展至其他高風險處所，「會一路一路咁推開」，但強調強制打針並非現時的優先考慮，若「疫苗氣泡」等措施無效，會再考慮其他政策。

不排除科興需打第四針

陳肇始又指，首3劑均接種科興的市民，有機會要打第4針，強調在宣布第三針加強劑時，已說明不排除要再補打，專家會一直留意狀況，並隔月開會跟最新狀況，而政府亦會密切留意疫苗供應，「我哋好小心計過數，唔會話令你要打針，但打唔到嘅」。

Omicron流入社區後，第五波疫情一觸即發，檢疫需求大增，陳肇始表示，原本在首兩期竹篙灣檢疫中心隔離的外傭，將會搬到其他檢疫酒店，以騰出約2,000個房間，而八鄉、西貢戶外康樂營，鯉魚門亦正備用，在需要時再次化作檢疫中心，惟一旦第五波疫情爆發，檢疫設施或不勝負荷，當局正商討家居檢疫安排和相關配套。

她續指，Omicron是「海嘯式」，與先前的4波疫情不同，政府會繼續以「動態清零」為原則，強調已為新一波疫情做好準備，提升防疫設施、檢疫酒店等，形容「抗疫信心仍然喺度」，希望在臨界點「撲熄」疫情，「一定會繼續創造條件」，又強調通關準備工作、健康碼仍在進行。

▼又一城臨時檢測站大排長龍▼

