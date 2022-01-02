政府擬農曆新年起拒未接種市民堂食　打第一針人數創一個月新高

Omicron變種病毒殺入社區，望月樓群組最新累計5人染疫。而政府近日已預告將於農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，市民須至少接種一劑疫苗，才能進入食肆堂食等，只有年齡未符合接種要求或持醫生證明不適合接種者才可獲豁免。

「谷針」效果顯著，昨日（1日）打第一針的人數重上逾7000人水平，創一個多月以來新高。而約下午三時半，荔枝角疫苗接種中心亦已派完即日籌，只能讓已在網上預約的人士打針。有母子表示特意前來接種疫苗，沒想到來到時已派完籌。



婆婆打第一針「摸門釘」

王婆婆在兒子的陪伴下打算到荔枝角疫苗接種中心接種第一針，原本希望能即時取即日籌，惟被職員通知即日籌已派發完畢，但二人指下次會先預約。王婆婆表示擴大「疫苗氣泡」是主要因素，「餐廳個啲都唔去得，咁樣好唔方便。」「希望(打針後)可以保護到自己同身邊既人啦。」

李先生今日成功在接種中心接種第二劑疫苗，因在早於數星期前已在網上預約好，「聽日已經請左假，諗住趁放假打埋佢。」問到接種主要的原因是什麼，李生則笑言是工作需要，「但係無論點打左針點都安全啲。」「唔會太驚(疫苗)副作用，因為第一針反應都唔係太大，只係有少少頭痛頭暈。」

政府日前「打開口牌」，預告會在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，要求進入表列處所的市民要至少打第一針，換言之未曾打針的市民將不能堂食，甚至可能令團年飯告吹。翻查資料，政府的預告「谷針」效果明顯，周六(一月一日)打第一針的市民，多達7085人，是11月27日以來新，創一個多月的紀錄。

但值得注意是，長者接種率仍然偏低，70至79歲年齡組別，只得不足五成人已打針，而80歲或以上的市民，只得約20%人已打針。