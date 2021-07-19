疫苗接種中心9月底關閉　曾祈殷：為公共衛生　應延長開放數個月

本港新冠肺炎疫苗疫苗接種中心將於9月底關閉，而公務員事務局局長聶德權預計到9月底首劑接種率可增至70%。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（19日）指，要達到聶德權目標的先決條件是每日接種人數要如近日踴躍。

他又表示，近日市民接種疫苗踴躍，認為接種中心可延遲關閉，相信市民亦不介意場所如體育館等繼續用作接種中心，「開多幾個月，為公共衞生係值得」。



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曾祈殷今日港台節目《千禧年代》中指，希望本港首劑接種率可在9月底達至70%，估計數字亦差不多，而先決條件是每日接種人數都要如近日踴躍。他認為近日接種數字增加的原因包括市民環顧世界疫情，Delta變種病毒肆虐；加上世界不少國家亦展開疫苗接種計劃，出現嚴重問題個案不多。

政府早前公布，接種中心將於9月前關閉，他認為每日大批市民接種，故希望「中心唔好咁快關閉，繼續服務市民」。他又指，如接種疫苗是政府「重中之重」的策略，相信市民亦未必太介意場所如體育館繼續用作接種中心，並建議政府再作考慮。

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被問到本港長者接種率低，曾祈殷認為主要是因長者接收資訊未必理想，故對打針有擔心；加上他們行動不便，亦不知道如何預約，故有卻步。他認為政府可檢視哪一區的長者接種率特別低，並在該些區域推行外展服務等措施。

對於有人先後在新加坡和香港接種共四劑疫苗，曾祈殷建議政府可再接種前的聲明中加入提醒，並可將世衞認可的疫苗品牌納入本港的電子針卡中，相信可減少類似事件。

另外，呼吸系統專科醫生梁子超今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，疫苗對變種病毒的保護力降低，即使接種率達7成，都未必足以建立穩妥免疫屏障。他又認為，本港接種疫苗人士年齡分布不平均，70歲以上長者只有約一成人打針，如果情況不改善，將拖慢本港日後的疫苗接種速度，亦可能在院舍或醫院等高風險地方，造成局部爆發。

至於近日東京奧運選手村出現確診個案，梁子超認為是意料中事，因為疫情仍在全球多地爆發，疫苗保護率亦非百分百，但認為只要做好賽前檢測及限制觀眾入場等感染控制措施，疫情爆發風險應不大。他指出，這類國際活動有如「大混缸」，如果沒有做好控制措施，有機會出現大傳播或雙重感染變種病毒，亦有可能令病毒進一步變異。

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