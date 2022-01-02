眾新聞公布1月4日起停運：危機中必須先確保船上所有人平安

近日傳媒界接連發生大地震，繼早前《立場新聞》多名現任或前高層被捕，並即時停止運作後，由一眾資深傳媒人於2017年創立的眾新聞，亦於今晚（2日）9時半宣布，將於1月4日（周二）起，停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。



眾新聞表示，無奈當下面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天，過去兩年社會的遽變，傳媒生存環境惡化，已無法再毫無擔憂地達成創辦時的理念，「在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安。」



由傳媒「老鬼」成立 現有員工數十人

眾新聞在Facebook專頁發文，指今天1月2日，剛好是2017年元旦成立5年的翌日，「要跟大家告別」，「5年了，多謝大家」。消息公布後，眾新聞辦公室仍在運作中。

內文提及作立當日記者會上，多名傳媒「老鬼」表示對本港新聞自由狀況深感憂慮，希望眾新聞可以傳承專業新聞精神，回歸新聞初心，為公眾利益、為公眾服務，「希望我們的一小步，可以鼓勵業界行一小步，各人的一小步可以形成保護新聞自由的一大步」，然後在資源極度緊絀的情況下，以獨家新聞、數據新聞、人物專訪、調查報道、深度評論、法庭新聞、中國新聞、眾聲集展開報道。

「縱然我們人力有限，新聞不夠多、不夠快，但我們整個小團隊，老鬼和後生仔都一條心，努力在新聞報道上求真、求深。」眾新聞指團隊由十人，變成數十人隊，「由起初街頭人們一句句的「眾新聞？唔識喎」，「到今天聽到人們說：眾新聞？我有睇。」

眾新聞1月2日晚上9時半公布停辦消息，並在社交專頁上載告別訊息。

眾新聞於2017年1月1日成立，由香港10名傳媒工作者及新聞學者、新聞工作者創辦，包括資深新聞工作者李月華、前《明報》總編輯劉進圖、前《明報》執行總編輯姜國元、前記協主席麥燕庭及岑倚蘭等。發展至今，Facebook專頁粉絲約有30萬人。

《眾新聞》由一眾資深傳媒人牽頭成立，於2017年元旦日起正式運作。（資料圖片）

網站不再更新後將會關閉

眾新聞在公布中說，「我們一直熱愛這片土地，但無奈，當下我們面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天。」從來沒有忘記初心，但過去兩年社會的遽變，傳媒生存環境惡化，「令我們無法再毫無擔憂地，達成我們的理念」，並形容「在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安。」

眾新聞表示將於1月4日起停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。「衷心感謝訂戶和讀者的支持，你們的厚愛，我們會銘記於心。過去5年走過的路，會是我們珍重的回憶。」

▼2021年12月29日 200警力搜《立場》辦公室▼



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有線新聞中國組總辭過檔成立「眾新聞中國組」

有線新聞部於2020年12月1日大裁員，新聞刺針全組解僱，觸發有線中國組總辭。而有線新聞中國組總辭的10名原班人馬，其後加入成立眾新聞中國組，每晚9時於網上平台播放中國新聞。

《眾新聞》去年10月 ，曾以「鄧炳強拒保證23條不以言入罪」為題報道，被保安局批評是誤導市民。後來保安局局長鄧炳強接受傳媒訪問中被問到，《眾新聞》有關報道是否「假新聞」。他稱從來沒說過《眾新聞》在這次事件上是假新聞，只是說出事實，報道的標題有誤導性，令人以為他稱日後會以言入罪，認為事件牽涉道德問題。