強制檢測｜19處上榜　包括沙田橡子共和國、石板街酒店和東環6B座

本港昨（2日）新增26宗確診個案，食物及衞生局今日（3日）凌晨公布強制檢測公告，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步陽性檢測輸入個案、一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗曾於香港逗留的外地陽性檢測個案，有19個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及個案中，包括一名45歲由澳洲返港的本地機組人員、一名加拿大抵港28歲女病人、及一名31歲由美國返港的本地機組人員。

上榜地點包括富華中心2樓滙豐銀行荃灣卓越理財中心、新城市廣場3期橡子共和國、美麗華廣場1期Turning Point By Coffee ART、及中環石板街酒店等。



▼1月3日強制檢測公告詳情▼



納入強檢通告人士須按時完成多次強制檢測

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種疫苗亦必須接受上述強制檢測。納入強檢通告的人士應同時密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

公告涉及兩宗於潛伏期曾逗留香港的新型冠狀病毒初步陽性檢測輸入個案中，包括一名45歲男病人，為本地機組人員，居於東涌東環6B座。他12月27日由香港前往澳洲，其後從澳洲經航班CX178於12月30日抵港，抵港時在香港國際機場的檢測結果呈陰性。病人返港後根據相關檢疫安排入住機場酒店逸泰居。他1月1日出現喉嚨痛，同日檢測結果呈初步陽性，Ct值約30，涉及N501Y及T478K變異病毒株。他於4月12日及5月3日在香港接種兩劑復必泰疫苗。根據病人提供的資料，他12月19日由香港前往英國，他12月20日返港後在臨時樣本採集中心的檢測和12月22日於社區檢測中心進行檢測結果均呈陰性。其後，他於12月26日由香港前往馬來西亞並於同日返港。

中環石板街酒店。(石板街酒店網頁)

28歲女病人居於西營盤毓明閣

另一個案為一名28歲女病人，居於西營盤第三街208號毓明閣1座。她於12月23日前往加拿大，她從加拿大乘搭航班AC007於12月30日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性，並入住指定檢疫酒店（西營盤華大盛品酒店）進行強制檢疫。她於1月1日抽取的樣本檢測結果呈陽性，Ct值少於30，涉及N501Y及T478K變異病毒株。病人於1月2日出現喉嚨痛病徵，她於5月2日、5月23日及12月3日於香港接種三劑復必泰疫苗。

Turning Point By Coffee ART。(美麗華廣場網頁)

公告涉及的一宗外地陽性檢測個案為一名31歲男病人，為本地機組人員，居於旺角砵蘭街370A號耀中大廈。他12月25日前往美國，離港前於12月24日進行的檢測結果呈陰性。他從美國乘搭航班CX882於12月26日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性。他其後於12月30日乘搭航班CX846前往美國，離港前於12月28日進行的檢測結果呈陰性。他於12月31日在美國抽取的樣本檢測呈陽性。病人於12月30日起出現咳嗽和發燒病徵，他於7月1日及7月22日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月3日)▼



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因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼

