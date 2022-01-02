Omicron｜最快1.20食肆堂食要打針　酒樓︰不斷接獲查詢取消訂枱

農曆新年為中式酒樓的傳統旺季，截至上月底本港新冠病毒疫情相較2020年緩和，，餐飲業復蘇至請不到人，但上周變種病毒株Omicron由國泰航空機組人員帶入社區，疫情正逐漸惡化，政府計劃農曆新年前將「疫苗氣泡」擴至所有食肆，未打疫苗食客不准堂食，食衞局局長陳肇始今（2日）亦透露，最快本月20日實施，令以長者客群為主的酒樓再次蒙上陰影。

有酒樓今日（1日）表示，今日午市的顧客量受Omicron影響，相比上周日減10%，並且已不斷接獲家庭顧客查詢，指屆時若未能符合政府的防疫規定，能否取消訂枱。



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食衞局局長陳肇始今日表示，接種疫苗是頭等大事，再次預告會在農曆新年前將「疫苗氣泡」擴展至所有表列處所，暫未有確實推行日期，但透露可能在1月20日新一輪社交距離措施時公布細節。

酒樓憂再次收緊防疫措施︰新變種病毒對我哋壓力好大

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠透露，疫情爆發前的農曆新年，若以團體或公司春茗等宴席計算，整個月約有2,000多圍訂枱。惟政府即將推出「疫苗氣泡」，他坦言擔心將再次收緊防疫措施，如縮短堂食時間或每枱人數上限等，「新變種病毒對我哋壓力好大，近年尾咁多未知之數，啱啱開始好返又要跌落嚟。」

蘇萬誠指，由於已有「安心出行」的經驗，相信政府接下來推出「疫苗護照」，不影響酒樓的運作。（歐嘉樂攝）

Omicron令周日顧客量減10%

蘇透露，距離農曆新年尚有1個月，現時約有30多張訂枱，認為若撇除Omicron的不穩定因素外，生意已逐漸好轉，剛過去的冬至亦恢復2018年的七成生意額，「舊年新年邊有人訂枱，去舖頭訂隻雞好過。」惟Omicron令今日午市的顧客量，相比上周日減10%。

蘇亦指，明白到顧客的難處，即使取消訂枱亦不會收費。他透露，雖然未有顧客因「疫苗氣泡」而改期提早團年，但今日已不斷接獲家庭顧客查詢，指屆時若未能符合政府的防疫規定，能否取消訂枱。至於宴會方面，他推斷團體或公司需商量過後，才會決定是否取消或改期，因此今日暫未有查詢。

問到政府朝令夕改，會否令食肆無所適從。蘇坦言已習慣，「隨時夜晚黑都冇得開，都係咁做，都要面對。」他亦指，由於已有「安心出行」的經驗，相信政府接下來推出「疫苗氣泡」，不影響酒樓的運作，同樣須檢查針咭或其他證明才准堂食。