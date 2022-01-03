新冠肺炎．1.3｜國泰空少望月樓群組增至6人　國泰空姐傳染家人

新冠病毒Omicron變種病毒株全球肆虐，上周更殺入本港社區。本港今日(3日)再增29宗確診個案創新高，其中17宗為無症狀感染個案，初步確診錄得約40宗。

又一城望月樓群組繼續擴大，累計增至6人染疫，其中一名66歲女子初步確診。她坐在望月樓的廂房內，當時有另外8名親友同枱。政府指，至今仍有6名與播疫空少同時段在席的望月樓食客未找到，會再用更多不同方法嘗試。



Omicron望月樓群組染疫者座位位置。(香港01製圖）

Omicron｜港府最快周二公布疫苗氣泡詳情 入食肆表列處所需打針

【23:58】新冠病毒變種病種株Omicron殺入社區，港府早前預告，將於農曆新年前擴大疫苗氣泡範圍至食肆及表列處所，市民進內需最少接種一針。有消息指，食衞局將最快於周二(4日)公布擴大「疫苗氣泡」詳情，演藝文化業盼港府給予時間適應，飲食業界則期望政府延遲至農曆新年後始擴展「疫苗氣泡」。

Omicron｜20菲傭確診佔今個案7成 半數沙田萬怡酒店檢疫期呈陽性

【22:48】新冠病毒變種病種株Omicron疫情來勢洶洶。本港今(3日)新增29宗確診個案，28宗屬輸入個案，當中20宗更屬菲傭，佔總體69%。



今日確診的菲傭中，逾半於上月30日乘坐航班菲律賓航空PR300抵港，其中10人於指定供來港外傭入住的沙田萬怡酒店檢疫期間證實確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相信涉事外傭於酒店內感染的風險機會較低，惟過去兩日接報大量外傭感染個案，遂要求同層住客及酒店職員加密檢測至每日一次。



翻查資料顯示，自上月底起至今，已陸續有逾30名抵港菲傭確診，涉及航班包括宿霧航空5J272及PR300等，惟被問及有否需要煞停外傭輸港時，歐家榮未有正面回應。

疫苗氣泡｜1.8萬人打首劑疫苗近4個月新高 累計破1000萬劑次

【22:10】Omicron殺入社區，政府並擬定擴大疫苗氣泡至所有食肆及18個表列處所，近日接種疫苗的市民持續增加。根據政府公布，今日有17,717人接種第一劑疫苗，創自去年9月4日22,933人接種以後，近四個月單日新高，比昨日多出約1萬人。當中10,954打興疫苗、6,763打復必泰。累計有4,908,997人已打首劑疫苗，佔合適接種人口72.9%。

連同打第二劑及打第三劑疫苗，今日總計有38,411人打苗，是自去年9月25日錄得39,101人打疫苗後，近三個半月單日新高。接種劑數今日首次突破千萬大關，累計10,004,279劑次。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



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▼1月3日 恒峰花園第二座封區檢測▼



望月樓獲註冊承建商簽署認可安裝空氣淨化設備 食環署拒透露身份

【20:20】又一城望月樓感染群組擴大，至今累計有5人確診，另有多一宗初步確診個案。衞生防護中心今天（3日）表示，望月樓的通風「比較麻麻地」，部份確診食客坐的位置，換氣量只得每小時2次。政府早前規定，堂食餐飲處所的換氣量須達每小時6次或以上，倘通風設備不許可，可安裝空氣淨化設備作替代方案，並需要註冊專門承建商填報及簽署證明書。

有專家估計，望月樓安裝時空氣淨化設備時，若太貼近天花，或有機會影響效果；倘任何人懷疑空氣淨化設施是否合適時，承建商亦有責任檢查。《香港01》向食環署查詢由哪個承建商簽署望月樓符合資格證明書，食環署只稱食肆已確認符合空氣淨化設備規定。

望月樓與日本餐廳鳥十相通 檢疫安排大不同 多個疑問未解

【20:12】社區爆發新冠病毒變種病毒株Omicron，又一城望月樓群組暫累計6名食客染疫，相連的鳥十餐廳亦暫時停業。《香港01》今日（3日）翻查又一城望月樓平面圖，發現兩間餐廳互通，内部可通往同一個洗手間。同日下午，多位衞生防護中心及食環署職員經鳥十的入口前往望月樓視察。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於記者會上回應，餐廳内雖同一個洗手間，但望月樓的食客均使用商場的廁所。根據目前資料，員工、食客不會有交集；舖位的通風系統從鳥十流向望月樓方向，因此不會空氣倒流而影響鳥十食客。不過，外界對兩間食店相通下，兩者員工或會共用更衣室等設施，甚至兩店食客出入間有機會交集，或增感染風險，但政府對兩店員及及曾光顧食客的檢疫要求大不同，仍有多個疑慮待解。

Omicron｜望月樓66歲女食客中招 住所恒峰花園第2座圍封檢測

【19:05】政府公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，晚上7時起限制在大圍指明「受限區域」（即大圍碧田街18號恒峰花園第2座）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約7時30分完成此行動。

今次封區行動，是因應今日再有一宗與望月樓有關的初步確診個案，患者是一名66歲女子，於12月27日曾到訪望月樓午膳，即與群組傳播源頭、個案12611的國泰空少同時段在場。

大圍碧田街恒峰花園第2座指明為「受限區域」並納入強制檢測。（政府提供）

梁卓偉指當局應做準備 倘望月樓現第3代傳播需收緊社交限制

【18:26】Omicron變種病毒流入社區，望月樓群組至今增至6人染疫。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，現時未有需要立即收緊社交距離措施，但當局應做好準備功夫，一但望月樓出現第三代傳播，可能需要在24小時內啟動一連串應對措施。

【17:15】歐家榮指，部份已確診的望月樓食客，他們的座位換氣量每小時僅得2次，遠低於整家餐廳每小時6次的換氣量，故或因此令病毒傳播。

他又交代各名染疫患者當時在望月樓的枱號，其中是今次傳播源頭的空少，當日和父親坐A2枱號。受感染的搭棚工人食客及妻子，則坐在93號枱。而坐在廂房、家住馬鞍山的患者，則坐在95號枱。而今日初步確診的患者，則坐在101號枱，同樣是位於廂房內。

歐家榮又指，雖然基因排序完全一樣，但至今仍難界定12609、12611兩位空少誰才是源頭，但可以肯定12611空少，是望月樓群組的源頭。

【17:05】望月樓與同集團的「鳥十」是共用舖位分間成兩間餐廳，歐家榮指，兩間餐廳入口「完全唔同」，按資料可見兩家餐廳員工、食客「唔會有交集」，但承認會共用同一廁所，「但我哋發現望月樓啲客人，係無用餐廳廁所，反而係用商場廁所。」他又說，早前已採取餐廳廁所樣本，全部是陰性，而機電工程署曾檢查餐廳空氣流動，發現風向是由鳥十吹向望月樓，故認為鳥十的同時段食客不用界定為密切接觸者，送往檢疫中心。

歐家榮又指，12月31日已再發出強檢通告，要求12月27日中午一時至下午五時去過又一城的人，都要接受強制檢測，即已包括「鳥十」的食客。另又會要求鳥十的員工加密檢測，暫時未發現個案。

至於6名仍未找到、列密切接觸者的6名食客，會繼續追蹤包括翻查閉路電視，甚至八達通卡或信用卡資料追查。

望月樓｜5名確診者所坐位置曝光 一圖勾畫潛在傳疫畫面

【17:00】歐家榮又指，今日確診個案中，有20宗來自菲律賓，大部份都是新來港外傭，有七宗在機場檢測已找到，另有13宗在入住檢疫酒店後才驗出陽性。他補充指，13宗檢疫期間才發現的個案，有10都是入住沙田萬怡酒店，初步調查未見酒店內有傳播，「但短時間內同一日咁多個案，有憂慮個案傳染左右隔離、甚至員工」，當局審慎起已安排同層住客加密檢測，未來一周每日要接受檢測，並會要求酒店安排員工都每日檢測。

▼染疫國泰空姐同住初確診前男家人行蹤▼



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Omicron｜約40宗初步確診 免檢疫國泰空姐家人中招 到多區食肆

【16:40】歐家榮又透露，今日亦有另有一宗初步陽性個案，是一宗與輸入個案有關聯的本地感染個案，源頭是個案12676的家人，患者是一名35歲男子，本身未打疫苗。而源頭的家人於12月27日抵港，12月29日出現病徵，家住北角南天大廈，日前已納封區強檢範圍，與染疫家人共同相處時間是12月28日至30日，1月1日送至竹篙灣，翌日檢測樣本呈陽性，工作地點是紅磡都會大廈2002室。

歐家榮指，今日暫錄得約40宗初步確診個案，當中主要是輸入個案。

望月樓再增一食客初確診累計6染疫 66歲婦曾訪大圍沙田多間食肆

【16:30】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局總行政經理(病人安全及風險)何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。截至今日凌晨零時，本港新增29宗確診個案。

歐家榮指，望月樓群組再多一人初步確診，是一名66歲女士，於12月27日與8位親友在望月樓午餐，時間大約是12時30分至1時30分。她居於大圍恆豐花園二座，透過追蹤而找到，並已界定為密切接觸者。她於12月31日被送往竹篙灣檢疫中心，之前檢測呈陰性，並於1月2日咳嗽、喉嚨痛，其後檢測呈陽性暫列初步確診，該名女病人早前已打兩劑科興。

經衞生防護中心追查，該名66歲女子在望月樓食飯後，曾經在翌日即12月28日，去過大圍美田路「大飯堂」，以及美林商場大家樂。她於12月29日去瀝源社區檢測中心檢測，當時檢測呈陰性，同日中午去過新城市廣場吃午餐。該名女患者其後又於12月30日去過沙田北京樓午餐，並乘搭88K到駿景園第8座探望親友。

歐家榮又指，就望月樓爆疫事件中，已將22名員工檢疫隔離，另有207名食客在同一時間與播疫的空少同時段同場，目前只成功聯絡到191名食客，全部已安排入住檢疫中心，大部測試後都呈陰性，另亦有10人準備送往檢疫中心，即仍有6人未能追蹤到，相信涉及兩治食客。他又指，為斷絕社區傳播鏈，會再發強檢通告，要求有關人士明日檢測，完成之後要向衞生防護中心通報，強調會嚴肅跟進未有遵守人士，或會罰款及檢控。

▼望月樓群組初確診66歳婦人潛伏期行蹤▼



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望月樓平面圖曝光 與日本餐廳鳥十相通 會共用廁所

【15:00】又一城食肆望月樓爆疫，相連的餐廳「鳥十」目前亦停業，據資料兩間餐廳由一間集團營運，在又一城共用舖位。經視察及查閱有關平面圖，兩餐廳是互通，內部可通往同一個洗手間，兩間餐廳的廚房分別位處同一側。

又一城「望月樓」內部環境 有空間通往「鳥十」



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網傳政府將宣布全面封關、晚上禁堂食 政府嚴正澄清譴責散布謠言

【13:57】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入本港社區，出現又一城望月樓感染群組，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇直言第五波疫情一定有機會爆發。



近日網上流傳一則訊息，聲稱政府今日（3日）會宣布「全面封關」、晚上6時後只可外賣不可堂食、表列處所停業14日等，再次引起恐慌。政府發稿嚴正澄清，當局從沒有計劃禁止所有人進出香港（即所謂「封關」），或在今晚六時後只容許外賣而不能堂食。

望月樓｜22員工隔離營過年 轟被國泰所累：我哋做錯咩要入竹篙灣

【12:45】Omicron襲港，又一城望月樓爆感染群組，超過300人在新一年被送入隔離中心檢疫，包括22名望月樓員工。望月樓facebook專頁昨晚（3日）以「竹篙灣隔離營被選中的22人」署名發帖，形容隔離日子如同「監禁期」，別人在歡渡新年卻是他們最難捱的日子。他們又連番炮轟涉違豁免指引的國泰機組人員，拖累他們一大家小入住竹篙灣，直斥國泰「放任機組人員違規播毒」，令他們「無辜地幫手埋單」。

所有人狂歡歡渡新年嘅呢4日，變成我地（哋）有生以來最難捱嘅4日。我地（哋）做錯咗啲咩， 點解我哋同家人小朋友要入嚟竹篙灣？點解國泰嘅人為錯失，要我地（哋）去埋單？ 望月樓員工、「竹篙灣隔離營被選中的22人」

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望月樓｜約30食客未尋回 許樹昌籲主動現身 助重組傳播方式

【12:33】又一城望月樓疫情擴散，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）在電台節目透露，尚在追蹤20至30名食客，呼籲他們自動現身，到檢測中心檢驗。他又指，由於暫未能掌握所有食客，難以重組傳播畫面，但估計有機會是坐在門口位置的機組人員咳嗽，其餘食客經過，出現短程傳播。

疫苗氣泡｜陳肇始：冀擴大氣泡 非只要求打一針 會逐步調整收緊

【10:28】又一城望月樓爆疫，食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）在電台節目上表示，政府現時已安排340人入檢疫中心，檢測4880人全部呈陰性，提醒市民在食肆除口罩飲良具有風險，建議「傾偈」時要戴回口罩。陳又指政府目標逐步擴大疫苗氣泡，「唔係只係要求打一針，我哋都要務實，現階段未打針嘅都唔會喺農曆年前打齊三針，甚至兩針，初期係打一針，但去到某啲時候將會要求逐步調整」。

強制檢測｜19處上榜 包括沙田橡子共和國、石板街酒店和東環6B座

【05:34】本港昨（2日）新增26宗確診個案，食物及衞生局今日（3日）凌晨公布強制檢測公告，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步陽性檢測輸入個案、一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗曾於香港逗留的外地陽性檢測個案，有19個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及個案中，包括一名45歲由澳洲返港的本地機組人員、一名加拿大抵港28歲女病人、及一名31歲由美國返港的本地機組人員。

上榜地點包括富華中心2樓滙豐銀行荃灣卓越理財中心、新城市廣場3期橡子共和國、美麗華廣場1期Turning Point By Coffee ART、及中環石板街酒店等。

▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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▼1.2疫苗流動接種車到訪葵青長康邨▼



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疫苗｜接種地點總覽 第三針須謹記一個日子 過年前不打針無堂食

▼1.1 東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測▼



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▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



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▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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▼12.31又一城臨時檢測站大排長龍▼



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▼染疫國泰機師（#12649）曾訪中環多間食肆及酒吧▼



昨日一覽：新冠肺炎．1.2｜增26宗個案 疫苗氣泡促使打針人數創一個月新高

望月樓｜陳肇始料店內現短途空氣傳播 正查信用卡紀錄尋同場食客

望月樓｜空氣淨化「死位」或致播毒 袁國勇：第五波一定有機會爆

Omicron｜又一城望月樓現感染群組 食肆換氣工作小組將檢視指引

26宗確診 望月樓再有食客中招 荃灣山德士中心返工

Omicron望月樓｜消息：染疫地盤工同場用膳妻初確診 群組增至5人

封區檢測｜東涌映灣園馬鞍山雅典居39人沒強檢 共罰19萬5

Omicron｜消息：教育局突就停課諮詢學界 研究爆疫暫停面授課堂

新冠肺炎｜專家倡學校換氣量要求與食肆看齊 議員：須交專家研究

衞生署改「確診」定義 增「無症狀感染」 與內地看齊

Omicron｜擴大疫苗氣泡或1.20公布 陳肇始：研家居檢疫抗第五波

Omicron｜最快1.20食肆堂食要打針 酒樓︰不斷接獲查詢取消訂枱

Omicron走入社區 市民到流動接種車打針：唔打針無得飲茶

政府擬農曆新年起拒未接種市民堂食 打第一針人數創一個月新高

Omicron｜第3輪「賞你遊」報名延期 旅發局：適時公布再申請日期

賞你遊延期｜導遊總工會理事長已轉行賣茶葉 盼盡快通關做老本行

通關｜ 72.1萬人申請港康碼帳戶 流動支援站明起覆蓋18區港鐵站

Omicron｜羅致光：防疫前提下研增外傭來港名額 正洽新檢疫酒店