DSE｜圖書館自修室今起可申請入座證　進入需掃瞄安心出行

2022年DSE中學文憑試筆試4月底開考，康文署今日宣布，公共圖書館學生自修室於3月1日至5月31日考試期間延長開放時間，市民由今日起可申請入座證，截止日期為本月30日。



康文署今日宣布，公共圖書館學生自修室於3月1日至5月31日考試期間延長開放時間。（資料圖片）

康文署指，因應疫情最新情況，公共圖書館將調整自修室座位數目以控制在場人數。有需要於該段期間使用學生自修室的人士，可由即日起親身或以郵遞方式申請入座證。署方提醒，現時除12歲以下和65歲或以上的人士及使用「安心出行」有困難的殘疾人士獲豁免外，所有人士進入康文署的辦公處所和轄下場地前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，署方亦會因應實際情況，豁免個別人士在進入辦公處所和場地時使用「安心出行」。

署方指，就有關申請表格及使用細則，市民可在設有學生自修室的圖書館索取，或從圖書館網頁的「圖書館通告」一欄內瀏覽及下載。截止申請日期為1月30日，以郵戳所示日期為準，結果會於2月21日至28日張貼於相關公共圖書館告示板。

署方表示，申請人須為公共圖書館登記讀者，而公開考試及專業考試考生將獲優先分配座位。申請人只可遞交一份申請表及選擇下列一個入座時段。有關安排適用於石塘咀、柴灣、鰂魚涌、香港仔、薄扶林、駱克道、九龍、土瓜灣、牛頭角、瑞和街、藍田、保安道、荔枝角、牛池灣、新蒲崗、油蔴地、花園街、沙田、馬鞍山、圓洲角、荃灣、屯門、北葵涌、南葵涌、青衣、元朗、屏山天水圍、粉嶺、上水、大埔、西貢、調景嶺、將軍澳、長洲及東涌公共圖書館學生自修室。

3月1日至5月7日（須憑證入座）

入座時段：

上午：上午8時至下午12時30分

下午：下午12時45分至5時15分

晚上：下午5時30分至晚上10時（星期一至五）

下午5時30分至晚上9時30分（星期六、日及公眾假期）



5月8日至31日（座位先到先得，無須憑證入座）

上午8時至晚上10時（星期一至五）

上午8時至晚上9時30分（星期六、日及公眾假期）

