Omicron｜約40宗初步確診　免檢疫國泰空姐家人中招　到多區食肆

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，本港暫有約40宗初步確診個案，其中一宗為35歲男子，是免檢疫28歲國泰空姐（個案12676）的家人，同住北角南天大廈，在竹篙灣檢疫期間檢測呈陽性，該男子在紅磡都會大廈工作，於12月28日至31日期間，曾到訪過6間食肆，遍佈紅磡、銅鑼灣、北角、尖沙咀等，有關地點將納入強制檢測公告。



▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港暫錄新增約40宗初步陽性個案，主要是在機場發現的輸入個案，有飛機航班錄超過3宗以上個案，會暫時停止來港。

初步陽性個案中，有一宗個案與早前一名免檢疫28歲國泰空姐（個案12676）確診有關，該名空姐於12月27日由洛杉磯抵港，於12月29日出現病徵，12月31日即第五日樣本呈陽性。其一名35歲男性家人於1月1日被送往竹篙灣檢疫，於1月2日檢測抽取的樣本呈陽性，CT值介乎30至32 ，無接種疫苗，無病徵。

該名男患者同住北角英皇道南天大廈，工作地點在紅磡都會大廈2002室，在本分資本投資公司工作。他於12月28日曾乘搭106號巴士去銅鑼灣吉野家晚餐，約晚上6時半；12月29日上午9時半，訪置富都會7樓湯加，下午6時尖沙咀河內道敍亨軒海鮮火鍋；12月30日晚上7時半到英皇道康福園的太平洋酒吧，晚上10時到康澤花園的麥當勞；12月31日上午到亞金南洋茶室，以上地點將於今晚納入強制檢測公告。