Omicron｜增26宗確診　望月樓再有食客中招　荃灣山德士中心返工

新冠病毒Omicron變種病毒株肆虐全球，本港社區爆疫。衞生署衞生防護中心公布今(2日)新增26宗確診個案，創八個月半新高；其中17宗為無症狀感染個案，涉及變異病毒株則有24宗，餘下兩宗的變異病毒株檢測結果待定。今日初步確診錄得約30宗。

又一城望月樓群組繼續擴大，累計增至4人確診；另早前已確診的地盤工人，其38歲太太亦初步確診。帶病國泰航空空少上周一（2021年12月27日）光顧又一城望月樓時，她與丈夫也在場用膳，但不是同枱，而座位離空少甚遠仍中招。她於荃灣山德士中心上班，上周四(12月30日)最後上班，在竹篙灣檢疫中心隔離期間檢測結果呈初步陽性。



▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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望月樓群組進一步擴大。除昨日已公布、居於馬鞍山雅典居第6座的50歲女子(個案12673)外，再增一人初步確診。該名38歲患者是個案12654（建築業工人）妻子，兩人同於12月27日下午約2時半至4時到望月樓用膳，與違規外出聚餐的國泰空少同一時段光顧。

她於12月29日根據強制檢測公告到社區檢測中心進行檢測，結果呈陰性。她已於翌日被界定為家居密切接觸者並獲安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫。她1月1日出現喉嚨痛，今日抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於30，變異病毒株檢測結果待定。



衞生防護中心公布，該女病人於荃灣德士古道178-182號山德士中心15樓工作，最後上班日期為12月30日。病人曾於6月19日及7月16日在香港接種兩劑復必泰疫苗。她於潛伏期曾工作和到訪的地點將納入強制檢測公告。

初步確診女患者在荃灣山德士中心上班，她於去年12月27日光顧望月樓，之後如常上班，最後返工日為12月30日。（Google地圖截圖）

望月樓170名與帶病國泰空少同場食客已隔離

衞生防護中心續指，至今已安排共約340名密切接觸者以及密切接觸者的家居接觸者到檢疫中心進行檢疫，包括22名餐廳職員和約170名於同一時段到該餐廳用膳的食客。中心再次呼籲曾於12月27日下午1時至3時到望月樓用餐的人士，盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

▼又一城臨時檢測站大排長龍▼



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輸入個案方面，9人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，16人由A組指明地區（高風險）抵港；12人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，10人於檢疫期間檢測結果呈陽性。個案12674是早前輸入個案12576的同行旅伴，另

個案12677則是個案12640的密切接觸者，兩人分別於竹篙灣檢疫中心及醫院檢測結果呈陽性。餘下一宗輸入個案（12676）為本地機組人員，12月29日出現病徵，12月30日向私家醫生求診，檢測結果呈陽性。

輸入個案另包括居於鰂魚涌康怡花園K座、27歲的女病人(個案12682)，她於12月24日前往芬蘭，離港前於12月23日進行的檢測結果呈陰性。她從芬蘭經荷蘭和泰國乘搭航班KL819於12月31日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的樣本檢測呈陽性，涉及N501Y和T478K變異病毒株。她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼

