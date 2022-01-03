Omicron｜望月樓66歲女食客中招　住所恒峰花園第2座圍封檢測

Omicron疫情來勢洶洶。又一城望月樓群組增至六人染疫，一名66歲女食客在竹篙灣檢疫中心檢疫期間初步確診。政府今日（3日）晚上公布，由晚上7時起，將該個案居住的大圍碧田街恆峰花園二座指明為「受限區域」，並發出強制檢測公告。目標是在明日（4日）上午約7時半完成行動。



大圍碧田街恒峰花園第2座指明為「受限區域」並納入強制檢測。（政府提供）

政府宣告，由於今日發現一宗在恒峰花園第2座居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故將座大廈列為指明「受限區域」，在內人士須留在其處所，並接受強制檢測，等候直至所有人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（4日）上午約7時30分完成行動。

據衞生防護中心今日在疫情記者會的說法，上述患者是一名66歲女子，12月27日中午在望月樓與8名親友用膳，當時她們坐在包廂內，與傳播源頭的國泰空少相隔甚遠，並於12月31日起送入檢疫中心。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。民政事務總署設立熱線電話2835 1473，由今日下午7時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。

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政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守公告及檢測情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。