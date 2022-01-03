梁卓偉指當局應做準備　倘望月樓現第3代傳播需收緊社交限制

Omicron變種病毒流入社區，望月樓群組至今增至6人染疫。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，現時未有需要立即收緊社交距離措施，但當局應做好準備功夫，一但望月樓出現第三代傳播，可能需要在24小時內啟動一連串應對措施。



政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，現時未有需要立即收緊限聚措施，包括收緊食肆營業時間、停課等，但當局應做好準備功夫，一但望月樓出現第三代傳播便立即啟動，「如果情況不能完全受控，可能需要在24小時內啟動一連串措施，達至動態清零。」

1月3日衞生防護中心及食環署人員進入「鳥十」



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他強調，過去一星期經過高風險的長假期，如現第三代傳播仍需要時間浮現，故未來兩星期將會是關鍵期，「公共衞生而言係危險期，如果努力做檢測、圍封，都搵唔到個案先可以慢慢鬆一口氣」，當局亦應加強新冠疫苗接種及病毒檢測服務。

港大醫學院院長梁卓偉指，現時未有需要立即收緊限聚措施，包括收緊食肆營業時間、停課等，但當局應做好準備功夫，一但望月樓出現第三代傳播，可能需要在24小時內啟動一連串措施。（李澤彤攝）

餐廳換氣難做到百分百

梁卓偉又指，根據望月樓的情況，從流行病學角度上除空氣傳播外，無其他原因可解釋；但目前難以完全重組傳播途徑，亦無法肯定所有確診者是因同一途徑感染。

他又指出，有不少酒樓及食肆已加強改善餐廳內的空氣流通及換氣情況，但始終不可能做到百分百無風險。他建議市民進膳時盡量坐於空氣流通的座位，餐廳亦應增設更多空氣清新機。

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他又解釋接觸疫苗不等同不會感染Omicron，但可預防重症及死亡率。他又指本港第三及第四波疫情不涉及變種病毒，在嚴格防疫措施下亦面兩至三個月方平息，現時Omicron變異病毒株較容易傳播，若爆發第五波疫情或需要更長時間方完結，故當務之急是將疫苗接種率推高，市民亦應避免到人多擠迫的地方。