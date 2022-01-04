的士荒｜泰加保險7日後退保　的士大王料過萬部的士無法上路

的士保險龍頭「泰加保險」早前拒絕承接的士保險新單後，近日再去信業界指，指明會在7日通知期後「退保」。的士車行車主協會永遠會長鄭克和今日（4日）表示，泰加正陸續向業界發信交代退保事宜，「尋日收到嘅信都有幾百封。」他預料最終全港有過萬的士的保險，將會在一星期內失效，其車行亦有部分的士明日起已因無保險，不符合法例要求在路上行駛，批評泰加並無提供替代方案，政府亦無監管和協調，「三分一車無保險，唯有交返(的士牌)畀政府…我哋營運唔到點行呢？」



的士車行車主協會永遠會長鄭克和早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，泰加近兩日向車主表示，會在7日通知期後退保，據他了解，泰加正陸續出信予其他的士車主，「剩係尋日收到嘅信都有幾百封。」

他慨嘆的士保費近年多次大幅加價，形容是「有怨無路訴」，「呢兩年畀佢搞到心都寒曬。」現時泰加還要大規模退保，鄭克和批評政府和保監局並無協調和管理，「我哋打電話去保監（局），打足10日都打唔到，冇人聽㗎。」

香港的士車行車主協會永遠會長鄭克和。(資料圖片)

他又指泰加佔整體的士業界逾60%車輛的保單，預計泰加一周內會終止四分之三的士保單，屆時「三分一車輛根本無保險，冇保險唯有交返(的士牌)畀政府，我哋營運唔到點行呢？」他又指，旗下的忠誠車行部分的士明日起已再無保險，未能符合法例，無法再在路上行駛。

鄭克和：保險業界憂蝕本 拒接新保單

他批評泰加大規模退保，但未有提供替代方案，包括未有協助業界尋找新的保險公司，令業界無所適從，慨嘆雖然市面仍有8間保險公司承保的士保單，惟有關公司憂慮蝕本，拒絕接受新單。他又形容保險公司加保費對車主不公平，「總之佢輸幾多，就喺我哋萬幾個車主度攞錢，我哋行內講一句『合法揸槍打劫』」。

業界擬自行營辦保險公司

鄭克和表示，業界正蘊釀自行營辦的士保險，「我哋都要向呢條路行，如果唔係我哋個成本好大，你剩係份燕梳（保險）一個月都幾千蚊保費，咁呢行點營運落去呢？」