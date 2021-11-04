的士車保蝕多賺少　欠新血換舊人　一文拆解的士業如何陷惡性循環

的士保費連年加價的問題縈繞多年，的士業界叫苦連天；保險業界則曾指出，的士保險業務過去16年中，曾有11年錄得虧損。市佔率達六成的龍頭公司泰加保險，近日更通知的士業界，停收新保單，更令業界憂日後難以投保。

的士車保問題背後，揭示本港的士業正陷入的惡性循環，收入低、風險高、欠新血，正將行業推向老齡化；欠新人入行，司機駕駛態度即使有問題，難有有效機制管理，行內害群之馬無法淘汰。今屆立法會曾成立小組委員會探討的士車保問題，總結出包攬訴訟猖獗、及司機駕駛安全兩大問題，致的士保險業務索償成本增加。

的士小巴商總會理事長周國強說，近年無人入行當的士司機，「十個杯得九個蓋」，即使得知部份司機意外率高，但要踢走仍有難度。資深司機則說，司機收入不理想，車行又只「掛住收租」，終招致目前困局，形容整個行業都需要重新洗牌。



的士保費增，立法會的聯合小組委員會歸究於包攬訴訟及的士司機駕駛安全。（資料圖片）

的士保險保費高昂，按立法會文件數字，去年綜合保險（全保）保費約3.4萬元，第三者保險平均保費為2.6萬元，而有關保費亦較前一年同期升約兩成。的士業界叫苦連天，惟保險業聯會行政總監劉佩玲今年接受電台訪問時曾指，的士業保險產品推出16年，就有11年是蝕錢。

立法會交通事務委員會及財經事務委員會，今年曾組成交通運輸業保險事宜聯合小組委員會，討論的士業界保險費高昂問題。小組委員會在研究報告指出，本港的士保費高昂，主要因的士保險業務持續錄得虧損，歸究部份司機不良駕駛行為，及保險詐騙和包攬訴訟個案所致。

的士綜合保險業務 過去5年有4年錄虧損

參考保監局數字，過去5年的士綜合保險的業務承保利潤一直下跌，甚至在於2017年起錄得虧損，即使去年情況有所好轉，但仍然合共蝕逾4千萬元。

（香港01製圖）

翻查運輸署及警務處數字，過去5年涉及的士的交通意外有逾4000宗，至去年回落，但仍為全港意外率第二高的車輛類別，每千輛的士中，就有213輛曾發生意外。小組委員會的報告建議，車主或車行聘請駕駛紀錄良好的司機，以減低保費。

缺新人入行 車主少揀司機

周偉強說，在職的士司機的平均年齡由兩年前的58歲，上升至現時60歲，「即呢兩年冇改善過請司機情況」，指部份的士司機駕駛態度問題「唔通我哋唔知咩」，但指欠缺新人入行，「十個杯得九個蓋，仲揀司機？架車晾喺到，（車主）冇錢還比銀行」。

周說，的士已4年沒有加價，即的士司機的收入無法增加，「一個工種4年冇人工加，點吸引到人？」他認為的士本為個人化交通工具，提供獨立空間與乘客，本就不應以大眾化價錢提供服務。

的士意外的包攬訴訟問題亦相當嚴重，今年7月，警方亦拘捕一名巴裔男子，涉駕駛電單車期間，與的士相撞受傷，其後向涉事的士第三者保險的保險公司索償合共300萬元，保險公司調查後發現，該名男子的陳述與事實不符，懷疑有詐騙成份。

就包攬訴訟問題，周國強說，已與保險業界落實多項措施，如裝行車紀錄儀，而政府亦正準備修例，讓法援受助人不能指定律師代表，期望可有助減少包攬訴訟。不過他說，裝了行車紀錄儀後，仍要觀察明年的索償額有否下降，估計需約3年時間才能下調保費「唞一唞到氣」。

的士司機短缺，車主不敢把保費成本完全轉嫁到車租。（資料圖片）

資深司機︰司機收入不理想 車行又只掛住收租

現時的士車保的開支，一般由車主負責。市區的士司機聯委會主席關沃華表示，少人入行之下，車主不會向司機開刀，將相關成本透過加車租反映。在車求司機的情況下，有司機更向車主明言「你再加租就劈匙」，更遑論引入的士司機自行購第三者保險的做法。

關認為保費增加的現象，只是反映目前整個的士行業出現問題。司機收入不理想，車行又只「掛住收租」，未有改善行業環境，運輸署又抱「唔做唔錯」心態，令的士業風氣差。他形容現時的士業「阿豬阿狗，唔使按金都可以入行」，導致出現意外率高及包攬訴訟問題。他說，整個行業都需要洗牌，要教育司機，如何做好服務業等。

立會小組委員會報告倡採用車隊管理

立法會交通運輸業保險事宜聯合小組委員會的報告，曾為解決保費高企問題提出建議，認為運房局可制訂政策及措施，鼓勵的士業界採用車隊管理，並加快審批的士加價申請，讓的士司機有合理收入吸引新血。報告又期望警方、法援署、社署等打擊保險詐騙及包攬訴訟等，希望可以降低保費。