保險龍頭拒新單　的士業界嘆行業打唥鐘　保聯會：市場有充足份額

的士保險龍頭泰加保險近日暫停接收由其他保險公司轉保的新單，的士業界憂無保險不能在路面行駛，形容的士保險問題再不處理，「整個行業就快打唥鐘」。保險業聯會行政總監劉佩玲指，有了解過其他的士保險公司，暫無任何公司大規模不續保或不接新單，更知道有新保險公司加入的士業務市場，現時有充足份額應付的士保險的需求，相信的士業界逐步推展車隊管理及安裝行車紀錄儀等措施，未來一兩個月會有所改善。



的士業界反映，近日即將到期的的士保單續保，有保險公司表示已爆額不接單。（資料圖片）

有的士業界於港台節目《千禧年代》表示，至昨日仍有即將在12月到期的保單需續保，卻遭泰加以外的保險公司以爆額為由不再接單，亦有業界稱保險問題再不解決，「整個行業就嚟打唥鐘」。

劉佩玲於同一節目指，泰加保險不接新單純為公司商業決定，其的士保險所佔的份額高，「要diversify（分散）業務係公司決定」，指其沒有停止為現有的保單續保。她說，有向其他的士保險公司了解，現時均正常核保，「冇話市場上大規模不能續保」，亦有新公司加入市場。不過，保單索償情況、司機意外紀錄等，她指保險公司有個別考慮，不排除涉及上述問題而拒絕續保，相信無法續保是個別情況。

她說，的士業界努力下，以司機記名、安裝行車紀錄儀、車隊形式等措施改善情況，相信保險問題在未來一兩個月會有改善，但指包攬訴訟、濫用索償等情況，仍有待警方及政府部門一同配合，「改埋嘅話，相信的士保險唔會係不斷重複嘅問題」。