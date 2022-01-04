漁家3姊妹近40前遭性侵　表叔強姦細妹及多項非禮罪成　判囚10年

來自漁家的3名姊妹，近40年前在父親的船上多番遭表叔非禮及強姦，至二妹的丈夫察覺其妻對表叔觸碰反感，追問下才揭發3人多年的秘密。表叔雖否認指控，惟經審訊後被裁定強姦及非禮等5罪罪成，表叔在高等法院求情時仍稱曾想補償事主，及與她們保持良好關係，並稱他也受很大心理壓力。法官陳仲衡今(4日)判表叔入獄10年。



非禮二妹涉用物件進入其陰道

法官判刑指，案中無論控罪性質，或被告的罪責均屬嚴重。被告於1982年首次非禮家姐Y，其後幾年間侵犯二妹X和三妹Z。當時被告不但已是成年人，更是三名事主的長輩。其中涉及二妹X的非禮手法，為有物件進出X的陰道。此外，被告非禮三妹Z後的一天，更是食髓知味，在沒有使用安全套下強姦她。由於三名事主當時年幼，因此多年間未有報警。

事隔數十年仍建議兩事主接受心理治療

法官亦透露，創傷報告建議事主X和Z接受心理治療。法官指，案發至今已數十年，事主仍需心理治療，可見被告的罪行對事主造成極大的傷害。惟考慮被告在案發時是初犯，加上案發至今已多年，因此酙量減刑，最終決定判囚10年。

三名事主案發時僅7至13歲

現年58歲的被告，被控非禮、強姦共6罪。控罪發生於1982年至1987年間，被告涉5次非禮3名女童X、Y及Z，以及1次強姦Z。三名事主為家中八兄弟姊妹中的三名姊妹，案發時三姊妹中的二妹X(下稱：二妹)為11歲、大家姐Y(下稱：家姐)約12至13歲，細妹Z(下稱：三妹)則只有7至8歲。陪審團早前裁定，除了Z涉及的1項非禮罪不成立外，其他五罪全部成立。

丈夫追問下首揭曾遭表叔性侵

案惰指3名女事主的父親為漁民。被告是她們的表叔，會替她們的父親打魚，有時會住在船上，他有次在船上拉當時11歲的二妹入房間性侵，二妹多年來未有向人透露過事件，惟二妹的丈夫見其妻對被告的觸碰反感等，追問下二妹才透露童年曾遭被告侵犯的事來。

另兩姊妹也分別說出經歷

二妹報警後，另兩名姊妹亦透露童年時曾遭被告侵犯，家姐指她在12至13歲時，被告曾在船上揸她的私處；三妹更稱當年只有7至8歲的她，曾遭被告強姦，雖然三妹嘗試掙扎，但不成功；三妹又稱被告曾在她睡覺時，用手「撩」她的陰部及指插陰道。

被告稱曾嘗試補償事主

辯方求情指，被告曾嘗試補償事主，見面時保持良好關係，望法庭考慮被告因本案出現心理壓力等，予以輕判。

案件編號：HCCC307/2020