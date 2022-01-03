兄姦兼亂倫親妹致成孕　母求情指兒心愛妹妹　沒性別界線教育犯案

17歲男生在住所和15歲胞妹獨處時，在未有使用安全套下強姦對方。胞妹被侵犯時曾叫痛，男生回應指過一陣子，她便不會感到痛楚。男生其後兩次和胞妹性交。胞妹因未有來經，在母親陪同下到醫院檢查，驚覺已因此懷孕，最終進行墮胎手術。男生承認強姦和亂倫共三罪，今求情呈上母親的求情信，指男生心裏愛錫妹妹，但在沒有足夠性別界線教育下犯案。高等法院法官先索取多份報告，把判刑押後至本月27日。



現年19歲的被告承認1項強姦，以及2項亂倫罪。案發於2019年6至7月間，當時被告和X分別為17和15歲，同樣就讀中學。

母親指被告愛錫妹妹

辯方求情時呈上多封求情信，其中母親的求情信指，認為被告心裏愛錫妹妹，但在沒有足夠性別界線教育下犯案，而他現時已有悔意。母親亦指自己的監管不足，知道事件後近乎崩漬。

官先索取事主創傷報告

辯方指，被告明白有機會被判處刑期不短的監禁，但望法官亦索取教導所報告。而法官最終決定不索取教導所報告，但索取被告的精神和心理報告，以及事主的創傷報告後才量刑。

事主被姦時曾表示覺痛未受理

案情指，於2019年6月某日，只有被告和X在住所內。X躺在床上玩手機時，被告爬上床，然後脫去X的短褲和內褲。X問被告做什麼，對方未有回應，並在未有使用安全套下，把陽具插入X的下體。X曾試圖推開被告，又表示感到痛楚，被告回應稱過一陣子，X便不會感到痛楚。

兩次亂倫均未使用安全套

至於亂倫罪發生於2019年7月，被告兩次在未有使用安全套下，和X性交。

於2020年1月，X告知母親未有來經。母親遂帶X到診所檢查，之後再到屯門醫院作進一步檢驗，並在1月中的超聲波檢查顯示，X當時已懷孕22周。X於同月進行墮胎手術，而DNA的比對確認被告是胎兒的父親。

事件報警，被告被捕後在警誡下保持緘默，並在錄影會面中僅透露自己的年紀、就讀年級等。

案件編號：HCCC206/2021