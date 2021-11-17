漁家3姊妹涉遭表叔性侵　埋藏心底近40年　二妹丈夫覺異樣終揭發

來自漁家的3姊妹，涉於上世紀八十年代在父親的船上，多番遭表叔非禮及強姦，惟她們一直啞忍，沒有告知任何人。直至二妹的丈夫留意到妻子對其表叔的觸碰很反感，並會表現不安，追問下才揭露她多年前曾在父親的上遭表叔非禮，她感驚慌卻不敢大叫，此後一直把事件埋藏心底。二妹報警後，另兩姊妹之說出年幼時被性侵的經歷。表叔否認指控，案件今(17日)在高等法院開審，庭上透露3姊妹遭性侵時只有7至13歲。



現年58歲的被告，否認非禮、強姦共6罪受審，控罪指他於1982年至1987年間，5項非禮16歲以下的女童3名女童X、Y及Z，及一項強姦Z罪名，她們為家中八兄弟姊妹的其中三姊妹。案發時三姊妹中的二妹X為11歲、大家姐Y約12至13歲，細妹Z則只有7至8歲。

被告幫3姊妹的父親打魚

控方開案陳詞指，X、Y、Z三姊妹的父親為漁民，她們不時住在漁船上，或在漁船上玩耍。被告是她們的表叔，會幫她們的父親打魚，而且有時會住在船上。

二妹X遭性侵感驚慌卻不敢大叫

在1987年夏天，11歲的X與被告獨留在漁船上時，被告突然拉她進房，用身體壓住她，並脫去X的褲子，X隨後感到有硬物進入陰道，但不清楚該物體是甚麼，但內心感到驚慌，因此沒有大叫掙扎，事後感到下體有液體流出。

X丈夫留意到妻遭被告觸碰不安

事後數月，X在船上過夜時，被告突然進入她的房間，脫去她的褲子，X感覺到有硬物在她的下體進出，期間X不斷哭泣。X多年來未將侵犯事件告知他人，但其丈夫發現X對被告的觸碰反感，及見到被告時不安，在追問下，X才透露性侵事件。

大姊被揸下體大叫被告縮手

X報警後，Y及Z透露她們年幼時亦曾遭被告侵犯。大姊Y指在1982年某日，被告突然在漁船上揸她的下體，Y感到不適，並大叫：「你唔好再係咁，如果你再係咁，我會斬死你。」被告於是縮手。Y未對任何人透露事件，直至知道X就被性侵犯報警。

細妹遭被告侵犯下體覺好痛

至於Z則指，在1986年至1987年間，被告曾在船上將她拉入房，脫去自己及Z的褲子，將下體插入Z的陰道，Z嘗試過掙扎，但不成功，而Z在過程中感到好痛。

背Z到診所途中手指搜陰道

另外，被告又曾趁Z睡覺時，用手「撩」她的陰部及用手指插進陰道。Z曾將事件告知嫲嫲，但嫲嫲卻說：「細路女唔好亂咁講野。」被告有次更趁Z發燒，背著Z到診所就醫途中，曾用手指插入Z的陰道。Z一直將事件埋藏心底，直至X報案。

案件編號：HCCC307/2020