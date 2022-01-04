疫苗氣泡2.24擴至食肆　未打針市民將接種：返工要同同事餐廳用膳

特首林鄭月娥今早（4日）宣布，將於2月24日擴大疫苗氣泡範圍，市民到食肆及表列處所規管的地方，須接種至少一針。有食肆預期生意將大跌，指生意剛開始重回正軌，又因疫苗氣泡打回原形。

有未打針食客表示，雖然未到強制接種疫苗才可上班地步，但由於上班須與同事到餐廳用膳，所以會接種疫苗；亦有市民認為疫情嚴重，擴大疫苗氣泡是合理做法。



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越南餐廳憂生意打回原形 斥一小撮人自私影響所有人

旺角一間越南餐廳員工馬小姐預計，疫苗氣泡下月二十四日擴大後，生意額必定會大跌，她提到不少食肆生意剛由疫情中恢復，開始重上軌道，卻因疫苗氣泡而前功盡廢。她又指責國泰空少違反防疫指引變相令政府擴大疫苗氣泡，是導致生意下跌的主因，指與之前跳舞群組情況一樣，是一小撮人自私而影響到所有人。

馬女士預計疫苗氣泡令生意額大跌。(梁鵬威攝)

馬女士又提到，現時條例下，餐廳並無權力檢查食客的證明是否屬實，只能信任食客不會欺騙，但如被執法人員捉到違規亦只能無奈「硬食」。她亦強調，一直都有遵守防疫指令，「兩個人嚟一個無嘟都會話，唔好意思喇」，不讓他們進入餐廳用膳。

未打針市民形容與強制打針上班無異：你都要同同事gathering

陳先生並未接種疫苗，指會因疫苗氣泡而接種疫苗。他接種疫苗才可堂食與接種疫苗才可上班其實並無分別，他解釋指工作時亦會與同事到餐廳用膳，「你都要gathering架嘛」，亦不可能每日都一個人買外賣。

林女士則是已接種疫苗的市民，她認為Omicron 病毒流入社區，政府推行疫苗氣泡迫針是合理的措施。（梁鵬威攝）

陳小姐亦未接種疫苗，她表示未必會因堂食而接種疫苗，但如強制需接種疫苗才可上班都會「跪低」；又指現在措施未實施，但實行後發現「依度唔去得果度唔去得」，可能都會因不便而接種疫苗。陳小姐又認為，接種疫苗將是未來的大趨勢，因政府需要儘快做到通關，所以會用不同手段令人打針。

林女士則是已接種疫苗的市民，她認為Omicron 病毒流入社區，政府推行疫苗氣泡迫針是合理的措施，她更表示因Omicron 流入令她卻步，不外出用膳；林女士又提到家中有老人家因擔心健康問題拒絕接種疫苗，更表示寧願不外出都不會因疫苗氣泡而打針。