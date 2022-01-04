Omicron｜林哲玄與9醫護組織聯署　緊急呼籲打針：第五波⼀觸即發

變種病毒Omicron流入社區，又一城望月樓累計6名食客染疫。醫療衞生界立法會議員林哲玄與9個醫護組織今日（4日）發表聯署聲明，緊急呼籲市民接種疫苗，指因為Omicron已經進入本港社區，刻下是阻⽌第五波疫情爆發的關鍵期。
醫委會執照醫⽣協會、⻄醫⼯會及醫護誠信同⾏等組織參與聯署
林哲玄、醫委會執照醫⽣協會會長張漢明、私⼈執業專科醫⽣協會會長郭寶賢、醫學組織聯會會長張⽂勇、中華醫學會會長陳真光、牙醫學會會長王志偉、⻄醫⼯會會長梁漢輝、女醫⽣協會會長余詩思、醫護誠信同⾏副主席王予婷，以及專業⼈⼠協會主席龐朝輝今日發表聯署聲明，呼籲港人接種新冠疫苗。
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聲明：刻下是阻⽌第五波疫情爆發關鍵期
聲明形容，變種病毒Omicron已經進入本港社區，雖Omicron死亡率表⾯看來較低，但傳播⼒強⼤、數倍於Delta以及所有已知品種，傳播之快令醫學追踪難上加難，市⺠避免⼈多聚集的⼤型活動尤為重要：刻下是阻⽌第五波疫情爆發的關鍵期。
緊急呼籲所有香港市⺠ 包括長者及免疫⼒較弱⼈⼠接種疫苗
他們緊急呼籲所有香港市⺠，包括長者、長期病患及其他免疫⼒較弱⼈⼠，為⾃⼰及家⼈健康著想，盡快接種新冠疫苗。
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