疫苗氣泡｜梁子超：嚴防輸入最實際　袁國勇：打一針疫苗都好

特首林鄭月娥今早(４日）宣布，將於2月24日擴大「疫苗氣泡」，除覆蓋食肆等表列處所外，亦涵蓋入學校及圖書館等文康設施。呼吸系統專科醫生梁子超認為，若政府冀以「疫苗氣泡」阻截變種病毒Omicron是「不切實際」，不少西方國家推行相關政策後，病毒仍在社區爆發，認為最有效方法在嚴防輸入個案，憂慮確診個案若繼續幾何級數上升，疫情將全面失控。



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梁子超指，若政府擴大「疫苗氣泡」的出發點，只是希望鼓勵市民打針，毋須推行得太急，應在推行前考慮社會認受性和業界意見等，但若政府期望出動「谷針」一招，應對近日襲港的Omicron，是「不切實際」，因為不少西方國家推行「疫苗護照」後，仍出現社區爆發，直言打針無法阻截Omicron傳播，打針只能減低重症或死亡風險，形容「遠水不能救近火」。

他續指，全港仍有逾200萬合資格市民未打針，接種計劃亦無涵蓋數十萬12歲以下兒童，批評根本無法在短時間內全民打針，憂慮在下月24日擴大「疫苗氣泡」，或過於倉促，會適得其反。

梁子超又指，Omicron全球肆虐下，政府須繼續嚴守「外防輸入」，才能截斷所有滲入社區的病例，形容此舉是「長痛不如短痛」，擔心若未來幾日，確診個案幾何級數攀升，疫情將於兩、三周內全面失控。

今日現本地源頭不明初步確診個案，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇則呼籲市民盡快接種疫苗，「就算打一針都好」，他指出當一有不明源頭個案，即社區有隱形傳播，最簡單是立即找到相關接觸者，有病徵已要立即求醫檢測，「但要去到幾嚴先?」

他指若市民合作， 香港仍有機會斬斷傳播鏈，他呼籲未接種疫苗市民盡快去打針，「一針都有好處，兩針更好，三針最好。」他強調面對Omicron病毒，有打針出現併發機會低，「遲好過唔開始，一啲檢疫反應都無，年紀大及長期病易會有嚴重併發，打咗點都好啲。」