Omicron｜國泰空姐疑爆三代傳播　中招家人再傳舞友及朋友外傭

衞生防護中心昨晚圍封銅鑼灣高士威道16-22號高威樓和京士頓街11號東寧大廈。當局今日凌晨表示，上述兩個處所的感染個案分別是48歲和43歲女病人，與早前個案12754有關，而12754是早前輸入個案12676（美國返港國泰空姐）的同住家人。

換言之，個案12676的國泰空姐可能已造成傳播群組，造成最少另外四人確診。



衞生署衞生防護中心表示，涉銅鑼灣高士威道16-22號高威樓個案的是一名48歲女病人，是早前與輸入個案有流行病學關連的個案12754（輸入個案12676的同住家人）的密切接觸者，潛伏期內沒有外遊。她於1月2日出現頭痛、咳嗽及喉嚨痛，1月4日被送院，同日檢測結果呈初步陽性，Ct值約20。她曾與個案12754及另外約20名友人於2021年12月31日一同於維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞。病人為一名家庭主婦，曾於8月20日及9月10日在內地接種兩劑國藥疫苗。

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涉銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈的43歲女病人則是一名外籍家庭傭工，她的僱主為個案12754的另一名密切接觸者，近期沒有外遊。病人於1月2日出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等病徵，1月4日獲僱主安排搬到北角英皇道177-191A號利都樓一所外傭宿舍，同日被送院，檢測結果呈初步陽性，Ct值少於20。病人曾接種兩劑復必泰疫苗。根據目前所得資料，個案12754曾於2021年12月30日到訪43歲女病人和其僱主位於東寧大廈的住所，該僱主曾與上述個案12754和約20人於12月31日一同於維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞。

染疫外傭僱主往「公海遊」 海洋光譜號提早回航

中心進一步調查顯示，43歲女病人的僱主與另外八名同為個案12754密切接觸者的人士，於1月2日登上郵輪「海洋光譜號」。相關郵輪1月2日出發進行「公海遊」，原訂於1月6日回程。根據船公司提供的資料，船上約有2,500名乘客和1,200多名員工。中心得悉有密切接觸者登上郵輪後，已立即要求船公司先將該九名密切接觸者在船上隔離，並為他們在船上進行病毒檢測，檢測結果初步均呈陰性。中心已要求該郵輪提早於1月5日早上回程。為審慎起見，該郵輪會納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處郵輪的人士，須在指定日子接受強制檢測。待郵輪抵達啟德郵輪碼頭後，政府會為所有乘客和員工進行病毒檢測，而該九名密切接觸者會送到竹篙灣檢疫中心進行檢疫。中心人員將會登上郵輪視察衞生情況。

43歲女病人的僱主與另外八名同為個案12754密切接觸者的人士，於1月2日登上郵輪「海洋光譜號」。（資料圖片）

個案12676中的免檢疫28歲國泰空姐12月27日由洛杉磯抵港，於12月29日出現病徵，12月31日即第五日樣本呈陽性。期間，她曾居於北角南天大廈和東涌映灣園映濤軒第6座。除了個案12754的62歲女子，與她在南天大廈同住的另一名35歲男子也確診。