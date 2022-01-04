Omicron｜銅鑼灣高威樓及東寧大廈有初確診者居住　晚上封區檢測

第五波疫情來勢湧湧，政府今日（4日）一晚圍封三區強檢。政府分別公布在今晚10時30及11時05分起，將銅鑼灣高士威道16-22號高威樓及銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈列為指明「受限區域」。當局目標是在明日（5日）上午約8時完成行動。



政府發言指，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告，但暫未有公布個案詳情。



▼1.4銅鑼灣高威樓封區檢測▼



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政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣告自晚上10時30分起，銅鑼灣高士威道16-22號高威樓列指明「受限區域」，大廈內人士必須留在其處所並接受強制檢測。另外，當局於11時05分，再對銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈展開封區檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約8時完成高威樓及東寧大廈的圍封行動。

▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



一名初步陽性並帶變異病毒株患者居住

政府發言指，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於明日凌晨接受檢測。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

▼屯門翠寧花園圍封強檢▼



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指定期間曾到訪須最遲周四檢測

「受限區域」內的人士如在1月2日至1月4日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。根據今日發出的強制檢測公告，任何於2021年12月15日至2022年1月4日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在周四（6日）或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

此外，根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第二、三、四、七、12及19日進行強制檢測。