Omicron｜郵輪海洋光譜號載國泰空姐群組密切接觸者　今提早回港

新冠病毒變種病株Ｏmicron疫情擴大，日前確診的國泰航空28歲空姐（# 12676）已變成另一輸入關連群組。衞生署衞生防護中心今日（5日）凌晨公布，空姐的一名同住62歲婦人確診（# 12754 ），九名與婦人一同練跳舞的朋友，於本周日（2日）登上郵輪「海洋光譜號」展開公海遊，當中一人曾在銅鑼灣東寧大廈家中接待該62歲婦人，而其家中的外傭昨日（4日）初步確診。



中心昨晚急召原訂於明日（6日）才回航程的「海洋光譜號」，提前於今早回到香港，全船3,700人今日需接受檢測，陰性才可下船。



個案12754的九名密切接觸者於1月2日登上郵輪「海洋光譜號」。（資料圖片）

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密切接觸者為確診空姐家人維園跳舞團成員

中心表示，個案12754的九名密切接觸者於1月2日登上郵輪「海洋光譜號」。個案12754的62歲女子是免檢疫28歲國泰空姐（個案12676）的同住家人。她2021年12月31日曾到到訪上述其中一名密切接觸者於銅鑼灣東寧大廈的住所，而這名密切接觸者的43歲外傭初步確診。

這九人與62歲婦人，合共20人，曾於12月31日一同於維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞，當中除了62歲婦人，其中一名居於高威樓的跳舞團成員已確診，相信是國泰空姐群組第三代傳播。

▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



全船多達3700人 9密切接觸者已被隔離

相關郵輪1月2日出發進行「公海遊」，原訂於1月6日回程。根據船公司提供的資料，船上約有2,500名乘客和1,200多名員工。中心得悉有密切接觸者登上郵輪後，已立即要求船公司先將該九名密切接觸者在船上隔離，並為他們在船上進行病毒檢測，檢測結果初步均呈陰性。

中心已要求該郵輪提早於1月5日早上回程。為審慎起見，該郵輪會納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處郵輪的人士，須在指定日子接受強制檢測。待郵輪抵達啟德郵輪碼頭後，政府會為所有乘客和員工進行病毒檢測，而該九名密切接觸者會送到竹篙灣檢疫中心進行檢疫。中心人員將會登上郵輪視察衞生情況。

▼1.4銅鑼灣高威樓封區檢測▼

