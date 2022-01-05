Omicron望月樓｜增2食客中招共8人染疫　住又一村患者昨始送檢疫

又一城食肆望月樓Omicron群組分別再增一人確診及初步確診，累計8名食客染疫。

望月樓新增一名食客確診個案，為早前確診、住雅典居家庭主婦編號12673個案的13歲女兒，她就讀聖羅撒書院，在檢疫中心發病。

同時，一名昨日（4日）才被送入檢疫中心的食客亦初步確診，他住達之路又一村樂景樓，在檢疫之前曾兩次到聖方濟各堂望彌撒，並曾到寶琳行山。



13歲聖羅撒書院女生確診 12.27偕母望月樓用膳 母親日前已確診

望月樓群組再增一確診個案，為一名聖羅撒書院13歲女學生（個案12785），她與母親、即早前確診的個案12673，於12月27日中午12時至下午2時，與另外兩位朋友在望月樓用膳，最後上學日是12月22日，於12月31日被送入檢疫中心，同日樣本檢測陰性，但1月3日發燒，檢測結果呈陽性，屬望月樓相關個案，而她於12月28日至30日無其他活動，主要留在家中。

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初確診退休婦坐位近染疫地盤工夫婦 昨送檢疫中心前曾望彌撒及與友行山

換言之，望月樓現增至7宗確診，同時多一宗初步確診個案。該個案涉及一名62歲退休婦，是一名12月27日下午坐近望月樓走廊33號檯的食客、即坐於接近確診地盤工夫婦位置。

當局1月3日才找到她，因此昨才被送入檢疫中心，今早檢測呈陽性，而她之前12月29日去檢測中心呈陰性。患者與家人住達之路又一村樂景樓，於1月1日去過聖方濟各堂，1月2日去聖方濟各堂望彌撒，與3人去翠園食飯，10時許到寶琳去行山，其後在寶琳海港酒家食飯。

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