Omicron｜推地區性航班熔斷　周六起禁英美八國航機來港　為期2周

Omicron殺入社區，本港疫情急速惡化，特首林鄭月娥今日（5日）公布，於周六（8日）零時零分起，向8個國家實施地區性航班熔斷，即禁止相關國家來港的民航客機以及曾逗留該8國人士著陸，轉機也不可以。相關地區性航班熔斷為期14天至1月21日，期間，澳洲、加拿大、法國、巴基斯坦、印度、菲律賓、英國及美國8國來港的民航客機及曾去過相關國家人士禁止來港。

林鄭表示明白措施對不少已訂機票準備回香港香港居民和海外人士造成不便，但有需要採取果斷行動，希望能夠諒解。



港府向8個國家實施地區性航班熔斷，即禁止相關國家來港民航客機著陸兩星期。（資料圖片）

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林鄭月娥宣布，因應本港疫情急速惡化，周六（8日）起向8個國家實施地區性航班熔斷機制，為期14日至本月21日午夜。

曾經逗留該8國 轉機來港亦不允許

8個國家分別為澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。林鄭指禁止所有從有關國家來港的民航客機著陸香港，也禁止曾經逗留8個國家人士登上任何民航客機來港，即轉機來港亦不允許。

林鄭：明白措施對準備回港香港居民和海外人士造成不便

她又指，明白措施對已訂機票準備回香港的香港居民和海外人士造成不便，並影響他們個人計劃和行程安排，但政府有需要採取果斷行動，否則會影響抗疫，將之前工作的努力前功盡廢。

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