Omicron望月樓｜換氣量小組開會檢視　籲食肆注意鮮風平衡分布

變種病毒Omicron襲港，又一城食肆「望月樓」成首個爆疫場所。餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組昨日傍晚（4日）舉行會議，檢視望月樓的換氣量及空氣淨化設備的情況，並提出建議。小組主席源栢樑表示，去年發出的指引列明，註冊專門通風承建商可提升餐廳內的換氣量，認為指引已有助減低病毒傳播，強調食環署已多次提醒食肆負責人要適時開啟、運作和保養空氣淨化設備。



▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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工作小組主席源栢樑表示，小組非常關注望月樓爆疫事件，在昨日的會議上，檢視了該食肆換氣量及空氣淨化設備的情況、確診個案的座位分布及確診患者逗留時間等資料，並提出一些觀察及建議。

他續指，室內環境有足夠及均衡的換氣量，或適當配置良好及高效能空氣淨化設備可減低病毒傳播風險，工作小組去年發出的指引列明，註冊專門通風承建商可改善食肆換氣情況，以提升堂食餐飲處所座位間及個別間隔區域的每小時換氣量。餐飲處所負責人可就均衡的鮮風供應徵詢其通風承建商的意見。

源栢樑認為，有關指引對減低病毒傳播風險已發揮一定功能。惟病毒急速變化，工作小組會密切留意本港及其他地方的疫情發展，適時更新599F發出的新指示、食肆換氣量指引等，建議更新指引。

食環署有持續巡視持牌餐飲處所並採取適切跟進工作，亦已去信處所負責人，並在巡視時再次提醒他們須根據599F發出的指示，在處所開放營業時間按生產商說明書適當地開啓、運作、保養及維修有關空氣淨化設備。

﻿▼又一城「鳥十」與同集團「望月樓」內部相通▼



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工作小組亦呼籲處所持牌人／負責人、不同界別及市民繼續做好防疫措施。堂食餐飲處所負責人除了要確保處所有足夠的每小時換氣量，亦應注意鮮風供應能平衡分布於處所不同位置的座位間及個別間隔區域。