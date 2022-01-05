換身份證｜1983、1984、1987、1988年出生市民　1.19起可換證

入境事務處今日（5日）宣布，1983、1984、1987或1988年出生的舊款智能身份證持有人，須在1月19日至4月2日期間，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心，辦理換領新智能身份證手續。



「全港市民換領身份證計劃」（換證計劃）的對象是全港市民，不論是永久性居民或獲准在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。

各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。為減少人群聚集，入境處呼籲，申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。亦呼籲申請人使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格。

各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。（資料圖片）

入境處在今次換證計劃推出關愛安排，每名合資格的換證人士，可攜同最多兩名65歲或以上的親友，及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。

凡於1983、1984、1987或1988年出生的舊款智能身份證持有人，須在1月19日（周三）至4月2日（周六）期間，辦理換領新智能身份證手續。（入境處網頁截圖）

至於1980、1981或1982年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於1月18日（周二）完結，仍未辦理換證手續的人士要盡早預約辦理。合資格的香港市民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。