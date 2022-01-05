強制檢測｜維園、西九M+博物館等24處上榜　涉港島新界8條巴士線

Omicron個案愈爆愈多，衞生防護中心今日下午（5日）公布，其中三宗本地確診個案患者於發病前，即上月底及本月初曾到過港島及新界約24個處所及公共交通工具，呼籲同時間到過該處地方人士需留意身體狀況，必需進行強制檢測。

其中，包括居住於屯門測量師及國泰空姐母親曾到訪的維園，以及8條巴士線及10多個位於港島及新界的餐廳處所。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君於今日（5日）的疫情記者會中表示，昨日公布已初步確診的42歲男測量師（編號12767），與國泰空姐的母親曾在天后維園可能有相隔20米的交集「遠距離接觸」。（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於今日（5日）的疫情記者會中表示，昨日公布已初步確診的42歲男測量師（編號12767），與國泰空姐的母親曾在天后維園可能有相隔20米的交集「遠距離接觸」，由於二人的CT值低，即含病毒量高，傳播性有機會較高要值得關注。

二人及其國泰空姐於去年底及本月初曾到訪港島及新界多個地方，衞生署於下午公布所到過的處所，認為是「高風險地區」，呼籲同時間到過該處地方人士需留意身體狀況，必需進行強制檢測。

確診的測量師不時於屯門區內接送女兒學習興趣班外，於12月23日至24日到過北角維港凱悅尚萃酒店STAYCATION。（資料圖片）

其中，張竹君亦提到，確診的測量師不時於屯門區內接送女兒學習興趣班外，於12月23日至24日到過北角維港凱悅尚萃酒店STAYCATION、12月30日到訪西九M+博物館、1月初到屯門市廣場行街、1月2日到過屯門AEON，曾於同時期到訪上址人士要多加留意。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於今日（5日）的疫情記者會中表示，昨日公布已初步確診的42歲男測量師（編號12767），與國泰空姐的母親曾在天后維園可能有相隔20米的交集「遠距離接觸」。（歐嘉樂攝）

衞生署列為「高風險地區」及時間如下：



公共交通工具：

12月29日上午城巴10號（堅尼地城巴士總站開往北角碼頭）

12月29日晚上過海巴士116（由慈雲山(中)開出往鰂魚涌(祐民街)）

12月29日上午2A號巴士（由耀東邨開出往灣仔北）

12月30日下午NR04,B路線（來往東涌站）

12月29日上午及12月31日上午NR 726號（屯門翠寧花園開出往銅鑼灣）

12月30日上午及1月 1日下午60M號巴士（由屯門站總站開往荃灣站總站）

1月1日 上午61M號巴士（由友愛(南)開往荔景(北)）

12月 31日下午961號巴士（由灣仔（會議展覽中心）開往屯門（山景邨））

場所：

12月29日灣仔街市

12月31日維多利亞公園

12月31日銅鑼灣福蔭道7號銅鑼灣社區中心三樓

12月30日離島富東廣場富東街市

12月28 日屯門龍門路43號龍門居第11座地下102-104號舖熱點

12月30日九龍西九文化區博物館道38號 M+ 博物館

餐廳處所：

12月29日北角英皇道153號英皇樓地下大澳德發

12月30日銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓 東海薈•拉斐特

12月31日天后歌頓道1A號地舖陸田園餐廳小廚

12月29日北角電氣道160號木蘭苑地下至2樓名軒

12月 30日屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S.地下S-120號舖金泰園

12月31日香港天后電氣道92-94號地下B-C舖富東海鮮飯店

1月1日荃灣蕙荃路22-26號綠楊坊地下G15-16舗 HeSheEat

1月1日荃灣海壩街22號華達樓地下F舖初見

1月2日屯門豐安街2號翠寧花園地下17號舖雅翠餐廳

1月3日屯門豐安街2號翠寧花園地下19號舖芝味屋