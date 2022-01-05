強制檢測｜56處上榜　包括維園、西九文化區M+和屯門市廣場AEON

本港昨日（4日）新增39宗新冠肺炎確診個案。食物及衞生局今日（5日）凌晨公布強制檢測公告，表示因應一宗涉及變異病毒株的初步陽性檢測本地個案、一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及兩宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及的個案包括一名42歲居屯門的男測量師和早前已確診、居於北角南天大廈的66歲婦人。兩者都懷疑與Omicron變種病毒有關。

上榜地點包括維多利亞公園、西九文化區M+和屯門市廣場AEON等。



▼1月5日強制檢測公告詳情▼



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早前確診的66歲婦人潛伏期曾偕友人到維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞，又曾造訪友人於銅鑼灣東寧大廈的住所，該友人的外傭切步確診。銅鑼灣社區中心三樓、維多利亞公園和灣仔街市地下樓層都被列入強檢名單。

▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



42歲測量師足跡更遍佈港九新界和離島。名單除了有其寓所屯門翠寧花園第2座和他上班大廈理文商業中心內的麥理倫香港有限公司，還包括屯門市廣場AEON、荃灣南豐紗廠、西九文化區M+、長洲渡輪碼頭和多間餐廳。

▼1.4屯門翠寧花園第2座封區檢測▼



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另外，鑑於郵輪「海洋光譜號」上有九名66歲婦人的密切接觸者，公告要求任何在1月2日下午1時30分至1月4日期間曾身處「海洋光譜號」郵輪超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於1月5日及1月7日接受檢測。除為進行指明檢測外，受檢人士於完成1月5日進行的指明檢測並得到衞生主任同意前，必須留在「海洋光譜號」郵輪上或衞生主任指明的地方，以及在完成1月7日進行的指明檢測並確定檢測結果前，應盡可能留在其居住地點，避免外出。

（資料圖片）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月5日)▼

