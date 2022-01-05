封區檢測｜屯門翠寧花園、銅鑼灣東寧大廈和高威樓無人確診

衞生署衞生防護中心昨日對屯門翠寧花園第2座、銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈和銅鑼灣高士威道16-22號高威樓進行封區檢測。當局今早公佈，上述三址均無人確診。



【07:30】政府公布銅鑼灣高威樓截至今日約凌晨3時，約120名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約120戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

涉上址封區的個案是一名48歲家庭主婦，她於1月2日出現頭痛、咳嗽及喉嚨痛，1月4日被送院，同日檢測結果呈初步陽性，Ct值約20，曾於8月20日及9月10日在內地接種兩劑國藥疫苗。

▼1.4銅鑼灣高威樓封區檢測▼



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【07:00】政府公布銅鑼灣東寧大廈截至今日凌晨2時，約150名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約55戶，當中約10戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

涉上址的個案是一個43歲外籍家庭傭工，她1月2日出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等病徵，1月4日獲僱主安排搬到北角英皇道177-191A號利都樓一所外傭宿舍，同日被送院，檢測結果呈初步陽性，Ct值少於20。病人曾接種兩劑復必泰疫苗。

▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



【06:15】政府公布屯門翠寧花園第2座截至今日凌晨零時，約985名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中約15戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

涉這次封區的個案是一名42歲男測量師，與太太及女兒居住在上址，在北角上班，無去過高危地方包括又一城或望月樓。患者1月2日出現發燒及頭痛病徵，向私家醫生求診，1月3日接受深喉唾棄樣本檢測，今午證實為初步陽性個案。患者除返工外，曾接送女兒及到過一些食肆，暫未確定感染，正追查相關密切接觸者。

▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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