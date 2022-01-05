禁堂食︱酒樓負責人：市民驚Omicron、訂枱紛取消　料失400萬生意

變種病毒Omicron殺入社區，第五波疫情一觸即發。港府今日（5日）宣布，周五（7日）起收緊防疫措施，包括再次禁晚市堂食，食肆顧客人數亦要減少，措施將維持至少兩星期。太子西洋菜南街食肆林立，惟今日人流明顯減少，部份街道略為冷清。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠直言，政府提醒變種Omicron傳播力強，遠距離都有機會受感染，市民憂慮疫情，近日食客明顯減少，茶市已跌近三成，今晚雖仍可堂食，但不少家庭飯局及公司聚餐都決定取消，「今日都取消咗十圍八圍」，粗略估計本月至少失去400萬元生意額。



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周一至今早茶市跌近三成 晚市失一半生意

政府今日宣布將收緊多項社交距離措施，餐飲業本周五（7日）起禁傍晚6時後的堂食。收緊措施未開始，食肆林立的太子西洋菜南街今日傍晚人流已減少，多間餐廳未滿座，街道略為冷清。

區內老牌酒家、旺角倫敦大酒樓的人客亦明顯減少。副總經理蘇萬誠直言，政府多次提醒變種Omicron傳播力強，遠距離都有機會受感染，市民憂慮疫情，自周日（2日）傳出有確診機組人員曾入社區起，生意已受影響，星期日茶市較疫情穩定時跌15%，周一至今早茶市更跌近兩成半至三成，晚市只有大約一半生意。

市民、公司停聚餐 「今日都取消咗十圍八圍」

「最主要啲人驚，事關講到咁恐怖，擴散得咁快，仲要遠距離都可以傳染……好多人廢事出嚟食住，或者叫少兩個人，年紀大、身體唔好唔嚟住，食客人少咗，但枱數相若！」蘇萬誠說。

今晚雖仍可堂食，但蘇萬誠指出，不少家庭飯局及公司聚餐已取消訂枱，「今日都取消咗十圍八圍」，連同原來訂枱的酒席生意，粗略估計本月至少失去400萬元生意額。

他表示，疫情以來對飲食業有重大打擊，最近才「太陽初上」，本月原屬全年最好生意的時間，不論是家庭客、朋友聚餐或公司團體都已預訂團年飯、尾禡，但政府突禁晚市，即使成功在農曆新年前再次放寬，屆時只能做家庭客生意，「團體唔會埋年先食飯，尾禡無理由叫人初一返嚟食！」

蘇萬誠形容心情「唔喜悅」，加上附近有不少茶餐廳及快餐店，停晚市期間難外賣，料周五起未來兩周會提早關門，部份員工只工作半日。被問到會否提供優惠餐等吸客，他稱不少海外食品受運輸成本高企影響來貨貴，難再減價：「鹽都加咗倍！唔加價算好啦！樣樣都貴啊！」惟他指，是次不及第三波慈雲山疫情嚴重，且幸酒席以新鮮食材為主，料除了損失儲存期較短的蠔豉，其他食材可保留，「前幾波最危險……知足啲！都差唔過慈雲山個陣！」

食客周小姐說，禁晚市堂食將帶來不便，但平日甚少外出，估計對食肆老闆的影響較大。

▼1.4政府公布要擴大疫苗氣泡▼

