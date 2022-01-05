Omicron｜空姐母光顧天后陸田園餐廳共4人染疫　測量師15分鐘中招

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，昨日一名在屯門居住的測量師初步確診，源頭不明。最新調查發現，今轉確診的屯門測量師（#12767），與確診國泰空姐母親（#12754），曾於去年12月31日除夕早上同身處天后陸田園餐廳小廚，座位相距一米多，測量師只逗留約15分鐘就中招，空姐母親同檯兩名朋友亦初步確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信同場有約十多位食客，均須接受檢疫，之後會透過八達通收費紀錄追查，呼籲於12月31日早上8時50分至9時50分曾在該餐廳用膳的市民，盡快聯絡當局。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇視察後表示，相信與餐廳無開鮮風機有關。



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查測量師八達通紀錄始發現有光顧

張竹君醫生及袁國勇教授晚上到天后及北角一帶調查疫情。張竹君表示，陸田園餐廳小廚現涉4宗個案，包括國泰空姐母親（#12754）及屯門測量師（#12767）確診，另空姐母親同檯兩名朋友亦初步確診，分別居天后廟道 41號翠巒閣及和富中心15座。兩檯座位相隔一米多，空姐母與朋友坐在一個角落卡位，並逗留約一小時，有機會傳染坐餐廳中間位置的測量師。

張竹君表示，今次是透過查八達通紀錄，發現他與空姐母親有重疊行蹤。至於為何他的安心出行沒有紀錄，她說：「我哋問返佢，佢都記得有嚟過，咁安心出行紀錄，可能冇嘟到都未定，呢個我哋都要再問返佢。」

張表示，相信同場有約十多位食客，均須接受檢疫，之後會透過八達通收費紀錄追查，呼籲於12月31日早上8時50分至9時50分曾在該餐廳用膳的市民，盡快聯絡當局。他承認，追查有困難，因該餐廳無閉路電視，又並非每位顧客有使用八達通。

▼銅鑼灣天后廟道翠巒閣強制檢測▼



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早市無開鮮風系統 空氣在角落座位及餐廳中間循環

袁國勇指空姐母親坐角落位置，與兩位朋友食早餐，斜方是屯門測量師，形容「坐嘅位置都幾近」。視察餐廳後，發現該餐廳未到午市及晚市，只開無換氣功能的循環式冷氣，早上時段無開鮮風系統，廚房亦只開細抽氣扇整三明治、炒蛋、煮通粉，只依靠空氣清新機，故空氣鮮風轉換不足。

經煙霧測試發現，空氣不斷在角落座位及餐廳中間循環，即空姐母角落位及測量師所在的中間位置，無鮮風帶走，故測量師即使只坐了15分鐘都受感染。而兩名同檯友人亦染疫，因死角位空氣流動很差。他強調，可見空氣調節非常重要，如通風系統做好、空氣對流好，才可將影響減到最低。

袁國勇續指，已解釋到測量師受感染途徑，故本港沒有源頭不明個案，源頭同屬機組人員，但由於跳舞群組活動及行蹤多，「去過好多餐廳、好多地方」，而Omicron傳染力很強，政府的收緊社交距離措施仍屬必須，以控制疫情。

▼1.4政府公布要擴大疫苗氣泡▼



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▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼

