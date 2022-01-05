維園跳舞群組｜初確診印傭潛伏期兩到教會聚會進食　共130人同場

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，本港疫情大反彈。衞生防護中心今日（5日）表示，一名43歲印傭初步確診，她的僱主經常早上到維園跳廣場舞，與確診空姐的母親相識，後者在去年12月30日造訪其銅鑼灣東寧大廈住所。



印傭在1月1日曾到炮台山海景大廈教堂參與聚會，現場有約50人；翌日雖然有不適發燒，但仍到同一間教堂，與80人聚會。衞生防護中心總監徐樂堅認為，外傭曾到不少人多地方，教堂亦有多人聚集，恐有爆疫風險。



▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



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印傭元旦晚在銅鑼灣南記食晚餐

張竹君表示，印傭於1月1及2日均放假，1日下午曾到炮台山海景大廈一間教堂參與聚會，現場有約50人；該晚又與約7名友人於銅鑼灣南記食晚餐。到1月2日，印傭出現咳嗽、發燒等不適，不過仍然到同一間教堂，當時有80人。由於印傭感到不適，曾經到北角利都樓一個供外傭休息的地方休息；但晚上又回到教堂進餐，當晚的人士均列為密切接觸者。

到了1月4日，印傭到律頓治醫院接受檢測，之後又曾到利都樓的單位休息，期後由於檢測呈初步陽性，印傭被直接送到醫院。

徐樂堅表示，外傭曾到過不少人多地方，包括維園、教會，而且其病毒量高，CT值僅13屬極高，認為傳播風險高。