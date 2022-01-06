封區檢測│銅鑼灣翠巒閣、又一村樂景樓和北角和富中心無人確診

本港昨日（5日）新增多宗新冠肺炎初步確診個案，懷疑涉Omicron變種病毒，當局對銅鑼灣天后廟道41號翠巒閣、北角和富中心15座和又一村達之路36號樂景樓進行封區檢測。當局今早公布，上述三處均沒有發現確診者。



【07:15】政府聲明表示，北角和富中心15座截至今日凌晨2時，約320名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約100戶，當中約十戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉一名62歲初步確診婦人和一名63歲同住男子。婦人曾與染疫國泰空姐母親一同於DIVA陸田園餐廳小廚吃早餐。

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【07:00】政府聲明表示，又一村樂景樓截至今日凌晨零時，約60名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約20戶，當中一戶在過程中沒人應門，經了解後相信為空置單位，其餘住戶均已接受檢測。

涉該區的是一名前日（4日）被送入檢疫中心的望月樓女食客，她曾兩次到聖方濟各堂望彌撒，並曾到寶琳行山。

▼1月5日又一村樂景樓封區強檢▼



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【06:30】聲明表示，銅鑼灣翠巒閣截至今日凌晨零時，約135名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約40戶，當中四戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

涉上址封區的個案是一名初確診的59歲婦人和37歲同住女子。59歲婦人是早前染疫國泰空姐母親的友人，她們在DIVA陸田園餐廳小廚吃早餐。

▼翠巒閣1月5日晚上7時半圍封強檢▼

