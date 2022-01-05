Omicron｜臨時醫院病房負壓系統曾出問題　46病人在內　原因未明

醫院管理局九龍西醫院聯網發言人今日（5日）公布一宗北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）隔離病房負壓系統受影響事件，發言人指，今日上午11時17分，中心E座大樓兩個隔離病房有12個病格的負壓系統受影響，中心立即安排工程人員到場檢查並作出跟進，兩個病房的負壓系統於上午11時49分回復正常，事故的原因仍在調查中。



九龍西醫院聯網發言人指，今日上午11時17分，中心E座大樓兩個隔離病房有12個病格的負壓系統受影響。（資料圖片）

聯網指，事發時涉事病房内有46名新冠肺炎病人，所有職員均穿著合適的保護裝備，當時病房內沒有進行高風險程序，所有病格的房門保持關閉，兩名職員在其中一個病格進行清潔，其時兩人均穿戴合適保護裝備，並留在病格內，中心感染控制組相信事件造成的感染風險極低，但為謹慎起見，中心會安排在涉事病房工作的職員接受14日醫學監察。

然而，今日醫管局行政總裁高拔陞表示，過去一星期，確診個案明顯上升。在過去周日，已重新啟動北大嶼山亞博館500張病床，照顧病情較穩定的病人。

另外，最近個案都涉及Omicron，傳染性較高，故估計這批病人住院時間較長，他們會盡量安排在北大嶼山感染控制中心(即臨時醫院)及亞博館治療。他指臨時醫院有800張病床，如每日個案有40至50宗，4至5日後病床將很緊張，7成幾已經屬飽和，故有必要做好準備。