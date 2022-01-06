強制檢測│41處上榜涉Omicron　曾到維園、SOGO、香港殯儀館要留意

本港昨日新增38宗新冠肺炎陽性個案。食物及衞生局今日（6日）凌晨公布強制檢測公告，表示因應五宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告，包括維多利亞公園、工展會、銅鑼灣崇光百貨和港島智能身份證換領中心等，涉及的個案相信與昨晚天后翠巒閣、北角和富中心15座和又一村樂景樓封區的患者有關，均渉由國泰空姐引發的「維園跳舞群組」。



▼1月6日強制檢測公告詳情▼



+ 4

周日傍晚到工展會要檢測

國泰空姐引發的維園跳舞群組疑爆第四代傳播，患者集中在北角和銅鑼灣居住，區內再有多處被列入強檢名單，包括銅鑼灣崇光百貨再次上榜，但只限在去年12月27日下午5時至7時曾到7樓及9樓人士。

天后翠巒閣個案涉及的59歲婦人平日早上會到維園晨運，又在1月2日（本周日）下午5時至7時曾到工展會，兩處均上榜。名單上的北角海景大廈A座教會Bethel Fellowship Limited和銅鑼灣中心的南記粉麵，是居於東寧大廈初確診印傭曾到過的地方。

▼1.3工展會最後一日市民掃貨▼



+ 18

上榜食肆集中在北角及石硤尾

此外上榜的食肆甚多，主要集中在北角及石硤尾。港島有北角木蘭苑金鑽名軒、炮台山友邦廣場地下茶東西、北角月明樓地下君戶鍋貼大王、北角英皇道175號地下知粥嘗樂、炮台山萬事昌大廈肯德基家鄉雞、北角電氣道康宏匯地下百匯軒、天后金都洋樓地下烏龍小廚及中環The L. Place 2樓唐宮小聚；九龍則有石硤尾南山商場平台南豐餐廳、石硤尾邨美禧樓地下稻香、太子界限街金華大樓地下小蓉麵家、石硤尾南昌街美山樓42座翠苑餐廳、黃大仙中心南館香港達人，以及將軍澳新都城中心1期海港酒家。

有初確診者曾在去年12月28日上午9時至中午12時到銅鑼灣南華體育會體育中心。（資料圖片／梁鵬威攝）

一名患者元旦傍晚到香港殯儀館

另有初確診者曾在去年12月28日上午9時至中午12時到銅鑼灣南華體育會體育中心（高座）底層游泳池，另有人在1月1日中午12時至下午4時到香港公園體育館。患者足跡包括北角英皇道310號雲華大廈4字樓504-505室福建中學校友會，有人在1月1日下午6時至8時到香港殯儀館；紅磡高山劇場及新翼、大坑東社區中心、禮頓山社區會堂、聖公會聖約翰座堂也有上榜，另有兩患者在中環卑利街39號地下榮源茶行工作。

一名患者在1月1日下午6時至8時到香港殯儀館，同時段在場人士要檢測。(資料圖片)

名單還包括深水埗區多個地方，如石硤尾街聖方濟各堂，以及區內多條小巴路線，則可能與居於又一村樂景樓、曾到過又一城望月樓的染疫婦人的有關。

▼翠巒閣1月5日晚上7時半圍封強檢▼



+ 8

▼1月5日又一村樂景樓封區強檢▼



+ 3

另外，入境事務處表示因應一宗新型冠狀病毒病初步陽性檢測個案患者曾到訪港島智能身份證換領中心（換證中心），該換證中心將於今日暫停服務，並於明日（7日）恢復公共服務。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月6日)▼

