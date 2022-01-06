疫情｜馬會宣布暫停六合彩兩星期　周六1億頭獎攪珠延至1.20

Omicron威脅加劇，政府明日（7日）凌晨起收緊多項防疫措施，多項活動取消。香港賽馬會今日（6日）宣布為避免場外投注處聚集人群及讓顧客有更多時間購買彩票，原定於1月8日舉行頭獎基金估計高達1億500萬元的六合彩攪珠，將延期至1月20日舉行，已接受的注項仍然有效。同時，全港場外投注處加強防疫，明起實施以下額外措施，所有顧客必須在進入場外投注處前掃描「安心出行」場所二維碼。場內實施人流管制措施。



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馬會指，鑑於本港新型病毒疫情嚴峻，政府收緊社交距離措施，故宣布六合彩攪珠及場外投注處運作新安排，以避免場外投注處聚集人群，並加強公共衞生保護措施，保障顧客及員工安全。

已接受注項仍然有效 馬會：因應政府最新疫情措施再公布之後攪珠安排

避免場外投注處聚集人群及讓顧客有更多時間購買彩票，原定周六(8日)舉行、頭獎基金估計高達1億500萬元的六合彩攪珠，將延期至1月20日 舉行，已接受的注項仍然有效。馬會將因應政府的最新疫情措施而再公布之後的攪珠安排。

投注站暫停直播賽馬及足球賽事 進入前需掃描「安心出行」

同時，全港場外投注處將明日起實施以下額外措施，包括所有顧客必須在進入場外投注處前掃描「安心出行」場所二維碼，場內實施人流管制措施；場外投注處將暫停直播賽馬及足球賽事，只會提供賽馬賽事聲音廣播；所有影視大堂、優越專區及屯門市廣場賽馬會影院將會關閉，直至另行通知；北角電氣道永勝冰室將全面遵守食物及衞生局局長就餐飲處所運作模式所發出的各項要求，包括於晚上6時後暫停餐飲服務。