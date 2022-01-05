Omicron｜梁子超︰戶外戴口罩傳染如中六合彩　憂隱性傳播鏈廣泛

變種病毒株Omicron殺入本港社區。本地源頭不明個案、確診屯門測量師（#12767）的病毒基因分析結果，與免檢疫確診國泰空姐（#12676）吻合，高度懷疑屬於同一群組，懷疑感染途徑之一，包括空姐同住母親（#12754）每天早上都會在維園跳廣場舞，測量師上班途徑曾相距20米，衞生署疑因此受到感染。

最新消息測量師及空姐母親曾經在去年12月31日，光顧北角電氣道133號DIVA陸田園餐廳小廚，或是因而受到傳染。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，在空曠戶外遠距離及各自戴有口罩情況下，受感染機會猶如「中六合彩」，認為機會不大。他關注機組人員群組已出現第三代傳播，不排除有「機上同源」個案走漏，形成不同隱性擴散支線仍未被發現，促加緊追蹤傳播源，尤其傳播風險高的公共交通工具。



▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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國泰空姐母每日在維園跳廣場舞

早前免檢疫的國泰空姐（#12676）染疫，及後傳染她的同住母親（#12754），後者每早都會在維園跳廣場舞，並衍生出不同個案，包括傳染3名曾與他聚餐的朋友。另外，據當局追蹤調查，本地源頭不明個案、確診屯門測量師（#12767）每天上班時會經過維園，與空姐母在戶外相距約20米；另據八達通資料後，二人曾在相若時間出現在天后陸田園餐廳。

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呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片／譚威權攝）

梁子超指空姐母親的跳舞朋友應更高危

呼吸系統專科醫生梁子超表示，在空曠戶外相距20米、各自戴有口罩的情況下受感染機會猶如「中六合彩」，現存醫學文獻未出現過這種傳播案例，認為不能排除這種可能性，但形容是「稍為神化」、「機會不大」，從擴散風險而言，空姐母親附近一同跳舞的人會更高危。他相信更大感染風險機會是同時段身處同間餐廳。

國泰空姐母親每朝早上到維園跳廣場舞。（資料圖片／鄭子峰攝）

梁子超認為，個案病毒基因分析結果與機組人員一致，而早前機組人可免檢疫入社區，現時已出現第三代傳播，不排除社區存有隱性傳播鏈，有「機上同源」個案因假陰性等走漏，演變成不同擴散支線但仍未被發現，故對於測量師個案感染途徑，不宜太早妄下斷言。他認為可能發生的傳播源「比想像中廣泛」，必須繼續追蹤及圍堵，尤其傳播風險高的公共交通工具等，須盡早鎖定範圍實施強制檢測及檢疫。