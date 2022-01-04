1億六合彩｜新年金多寶頭獎無人中　下期延周六攪珠　頭獎破億

六合彩新年金多寶今晚（4日）9時30分攪珠，馬會估計頭獎一注中獨可得8,000萬元橫財。今次攪珠在晚上9時15分截止，總投注額達到1.82億元（$182,618,372）。



馬會表示今晚頭獎無人中，下期攪珠延至本周六晚（8日），估計頭獎一注獨中，可得1.05億元，成為億元富豪。



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荃錦中心「幸運投注站」現人龍

今期攪珠今晚9時15分截止售票，馬會指，回顧近6次同樣也是周二舉行的金多寶攪珠，都會攪出上一次周二攪珠金多寶的一個甚至兩個相同號碼，想一碰運氣的市民可多加留意。荃灣荃錦中心投注站為其中一個「幸運投注站」，多次誕生高金額中獎幸運兒，該投注站今午一度現小人龍，但大多等待10分鐘便完成投注。

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今晚攪出的號碼為：2、8、12、14、20、47；特別號碼為：36

馬會公布今晚無人中頭獎，二獎有4.5注中，每10元一注派彩182萬元；三獎有349.5注中，每10元一注派彩62,620元。

由於頭獎懸空，下期多寶累計有8,450萬元，馬會估計頭獎一注獨中，可捧走1.05億元。為令更多人有時間投票，本周四晚（6日）攪珠取消，延至本周六晚9時半才舉行。

六合彩新年金多寶攪珠結果，頭獎一注獨中可得8,000萬元。（馬會直播截圖)

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