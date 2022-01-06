房委會修訂今年盈餘約96億　建築成本增17億　料後5年期翻倍

房委會財務小組委員會今日（6日）審議本年度財政預算案，以及未來4年財政情況。按房委會最新財政預測，房委會財政儲備將由2021年的4月初約579億元，略減至2026年3月底的577億元。

房委會表示，由於建設活動增加，因此在2022/23年度的建築開支預料為221億，較去年上升17億，增幅達9%，預料未來4年都會增逐漸增加，至2025/26年會大增至334億，至下一個5年期，隨公營房屋供應增加，建築開支將會比目前的估計急增一倍以上。



房委會財務小組委員會審議本年度財政預算案，以及未來4年財政情況。（鄭子峰攝）

房委會表示，預測的現金及投資結餘將由2021年4月初約579億元下跌至2026年3月底的577億元，而2021/22年度的綜合帳目盈餘修訂為96.23億元，預測2022/23年度的盈餘為101.08億元。

根據去年房委會的預測，至2025年的財政儲備為約499億元，而今次預測多約78億元。房委會稱，公營房屋落成量增加，建築及營運成本亦增加，但會被資助房屋銷售收入抵銷，強調有足夠資金，應付未付未來5年的預算。

今年度的建屋開支預測，只計及2021/22年至2025/26年度預計的10萬個建屋計劃，而根據公營房屋10年期目標供應為33萬伙，第二個5年期的建築開支將會比目前估計的增加一倍以上，現時政府已在財政儲備預留824億元，作公營房屋發展和相關基建之用。

房委會預計，在後五年期，建築開支將會比目前估計的增加一倍以上。（資料圖片）

至於資助房屋方面，2021/22年度盈餘為69.83億元，較去年預測增加5.47億，是由於有4,000伙居屋提早收樓、入帳，令收入有所增加，預算22/23年的盈預則為62.34億，隨後3年亦會因為有交樓而增加。

租住公屋方面，房委會2021/22年的赤字為4億元，較去年預測的11.9億縮窄，赤字來自房委會在去年9月向租户實施租金寬減，令收入減少，但房屋署隨後凍薪，令赤字較預期收窄。房委會預計今年會收足12個月租金，因此會有1.93億盈預，但隨後3年因有新公屋入伙，令營運成本上升，預料會再出現赤字，虧損更會逐漸擴大。

商業樓宇賬目，21/22年度的盈餘為1.99億元，較去年預測的11億元少約9億元。房委會稱受去年向非住宅租户提供減免租金措施影響。而2022/23年料有13.19億元的盈餘，而其後3年因有新物業落成，令租金收入上升，料盈餘會平穩上升。至於房委會2021/22年度的綜合賬目盈餘為96.23億元，預測2022/23年度的盈餘為101.08億元。