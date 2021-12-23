綠置居2021｜啟鑽苑2112伙全數沽清　租置屋邨貨尾售出近80%

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居推售近兩個月，當中新盤、位於鑽石山的啟鑽苑暢銷，今（23日）已沽清全數2,112個單位，首次推售的租置屋邨貨尾單位銷情亦不俗，至今已售出近80%單位達逾600伙，惟早前錄得至少3宗撻訂紀錄，有關單位已重新推售。

至於上期兩個貨尾單位柴灣蝶翠苑和青衣青富苑則繼續滯銷，合共仍有逾500個單位供選購。



新一期綠置居10月29日起開售，至今近兩個月，坐擁雙鐵路優勢、單位較以往綠置居項目都要大的啟鑽苑，大單位在開售首半個月已被搶購一空，餘下的細單位銷情減慢，但經歷38個揀樓日後，今日終於沽清，銷情遠較上期貨尾的柴灣蝶翠苑和青衣青富苑好。

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銷情同樣不俗的是首次推售的租置屋邨貨尾單位，有關單位雖然樓齡較大，但單位相對較大，售價最低亦不足100萬元，成功吸客，至今共售出逾600伙，佔全數單位70%單位。惟早前將軍澳景林邨、觀塘翠屏（北）邨、黃大仙東頭（二）邨有買家撻訂，有關單已重新售出。

蝶翠苑貨尾僅售出7伙

至於上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位則繼續滯銷，至今別售出11伙和7伙，合共尚有519個單位可供選購。