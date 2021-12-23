綠置居｜柯創盛：下一輪綠置居有機會超額認購　細單位仍有吸引力

消息指新一輪綠置居將於明年下半年推出，以市價41折推出3個屋苑近4700個單位，但不少人認為，部份樓盤以細單位為主，對買家而言不太吸引，擔心影響銷情。房委會委員柯創盛於香港電台節目《千禧年代》中表示，新一批綠置居，包括位於油塘及馬鞍山，地理位置優越，相信滯銷情況不會太嚴重，甚至有超額認購。



馬鞍山錦柏苑綠置居外貌 。（梁鵬威攝）

然而，他認同由於選擇的單位不少為細單位，綠置居計劃是不少人一完「上車夢」的途徑，擔心一旦購買影響將來換較大單位的機會，減低購買意慾，但認為單位已開始建築，總有需求，將來再可就有關意見改善現況。

他又贊成有消息指房委會計劃以特快公屋編配計劃，向申請公屋約一年或以上人士推售上一輪綠置居500多個貨尾單位，認為貨尾以小單位為主，但相信仍有年輕人士有興趣上車，但他不同意將貨尾單位再減價，否則會令人感到將貨就價。

房委會委員柯創盛於香港電台節目《千禧年代》中表示，新一批綠置居，包括位於油塘及馬鞍山，地理位置優越，相信滯銷情況不會太嚴重，甚至有超額認購。。（資料圖片/廖雁雄攝）

另外，有意見指，有資助房屋業主，在轉售限期後放售單位獲可觀利潤，應該收緊轉售年期限制，測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，延長限制年期越長，對房屋流轉影響越大，因此要考慮平衡問題，另外，他不同意完全資助房屋，如綠置居或居屋與私人市場分割，以減低炒風，他認為資助房屋單位無法流出私人市場，有業主可能將單位丟空，對資源運用並不理想。