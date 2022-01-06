Omicron｜63歲男初確診　12.30與空姐母同時段在拉斐特食早餐

變種病毒Omicron殺入社區，今日(6日)有超過30宗初步確診，當中確診國泰空姐的母親（#12754）相關個案再增一宗，一名63歲男子曾與她同時段到皇室堡東海薈拉斐特吃早餐，今日初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於疫情記者會上指出，兩人當日的餐枱相近，有機會於餐廳內傳播。

張竹君呼籲於12月30日早上9時半至10時半曾到拉斐特的人士，要盡快聯絡衞生防護中心及需要強檢。



張竹君於疫情記者會指，初步確診個案包括一名63歲男子，他曾於12月30日在銅鑼灣皇室堡東海薈拉斐特吃早餐，與確診國泰空姐母親（#12754）同時段用膳。她指，衞生防護中心及機電署人員正在現場調查，而根據現有資料，兩枱人 坐得近，有機會當時在餐廳傳播。她稱，二人不太記得枱號。

初步確診的63歲男子平時會在中央圖書館後面的運動場晨運，有時會做八段錦。他曾於12月31日早上做長者徒手操，並去麥當勞吃早餐，晚上曾到油麻地好彩酒家吃飯。

張竹君又指，患者於1月2日早上7時至8時參與康文署太極班，當時有幾位同學。他亦會到油麻地東莞街45號基道小學參加崇拜，曾到牛極鐵板燒用膳。他於1月3日有喉嚨痛及咳，1月4日到香港大學診所看醫生，交樣本後為初步確診。

張竹君呼籲於12月30日上午9時半至10時半之間去過拉斐特的市民聯絡衞生防護中心，並要跟從強檢公告。

東海薈拉斐特所屬的東海飲食集團於Facebook專頁指，因曾有確診者光顧，該店已於1月5日晚全店進行深層消毒和清潔，已棄掉所有已開封或經過處理的食物，及安排所有員工接受核酸檢測。該店將會於即日起暫定營業直至另行通知。