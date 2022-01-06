Omicron｜中電明起安排員工WFH　港鐵下周一分組辦公

變種病毒Omicron肆虐，特首林鄭月娥昨日（5日）呼籲私人公司在可行情況下讓職員在家工作。中電發言人今日（6日）指，中電由1月7日起實施特別工作安排，若工作性質容許，員工可在家工作。中電強調，期間會致力確保發電及供電服務維持正常。港鐵則表示，將由下星期一（10日） 起實行特別工作安排，辦公室員工將分組輪流在不同地點，包括不同的辦公大樓或在家工作，直至另行通知止。



▼1.5特首林鄭月娥公布收緊防疫措施▼



林鄭月娥昨日表示，由於大批公務員需要履行職責，在應對疫情下有更多工作，因此形容「在家工作並不實際」，但鼓勵私人企業作相關安排。《香港01》向多間公司查詢，當中中電回覆指，為減低新型冠狀病毒變種病毒株Omicron的傳播風險，中電會實施特別工作安排，由1月7 日開始，若工作性質容許，員工可在家工作。

而港燈則回覆指，已實施一系列的防護措施確保員工在所有工作場所的健康及安全，現階段未擬全面實行員工在家工作，若員工有需要，會按情況作個別安排。

港鐵回覆時表示，因應最新事態發展，經審視後，將由下星期一 (10日) 起實行特別工作安排，以降低病毒傳播的風險，並維持公司必要運作。在有關安排生效期間，辦公室員工將分組輪流在不同地點，包括不同的辦公大樓或在家工作，直至另行通知止。港鐵又稱，將每兩星期會審視有關安排，並按實際情況作出調整，及適時與員工溝通。

港鐵強調，自新冠疫情爆發以來，一直要求全綫車站員工當值期間配戴口罩、每天上班前需量度體溫，同時亦已提醒員工注意個人衞生及健康，如有不適應盡早通知上級及求醫。

馬會則向員工發出通知，明日(7日)起連續兩周實施在家工作，即由1月7日起至1月21日。馬會又聲明，並沒有同事或其家人確診；又指發出在家工作的通知，是因應近日香港新冠疫情日趨嚴峻，有需要加強防疫措施保障員工的安全，與任何有關員工染疫的傳聞並無關係。