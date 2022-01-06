Omicron｜北角培僑中學　有學生家長初確診　校長：昨起停課3日

由國泰機組人員導致的本港新冠變種病毒株Omicron疫情持續擴大，位於北角天后廟道的直資男女校培僑中學，有學生家長初確診新冠肺炎，校長今日（6日）回覆《香港01》確認事件，稱昨日凌晨接獲家長通知後，校方緊急開會，於1月5日清晨已通知家長，學校須停課三天。

該校屬Omicron在港爆發後，第二間停課學校。



北角天后廟道的直資男女校培僑中學，有學生家長初確診，由1月5日起停課至少三天。(校網圖片）

北角培僑中學校長伍煥杰接受《香港01》電話訪問，指1月5日凌晨接獲通知，得悉一名中三女生的媽媽初步確診，衞生署建議學校先停課兩天，惟校方緊急開會後，獲校董會同意，決定由昨日（5日）起停課三天，並在清晨上課前通知家長及校巴公司，同時聘請專業清潔公司，於今日（6日）到校消毒。

伍煥杰說，校方有與涉事學生保持聯絡，據知家長近期未有到訪學校，家長目前情況穩定，同學已入住竹篙灣檢疫中心檢疫。

涉事學生曾回校考試 校方鼓勵師生檢測

他指，學校雖然接種率達七成獲批全校全日面授，但聖誕新年假後屬考試時期，涉事學生只在周一（3日）及周二（4日）回校短時間考試，「考緊試，每日都係返個零鐘」，相信校內傳播風險不算大，惟「今次病毒都緊張」，故即使學校暫未列入強制檢測公告，暫無其他師生須強制檢疫，校方已鼓勵師生及家長自行前往檢測。

據google地圖，北角培僑中學相距早前被列強檢的英皇道南天大廈、和富道和富中心15座，約有10至15分鐘步程。

翻查資料，屯門順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園亦有有上午低班學生家長初步確診，於1月4日公布暫時停課，預計最快復課日期為1月10日。