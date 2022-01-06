封區檢測｜破紀錄一晚封五大廈！　涉住客染變種病毒

變種病毒株Omicron來勢洶洶，港府今晚連環圍封五區，是繼去年2月1日以來，最大規模的封區行動。本港今(6日)新增33宗染疫個案，包括28宗輸入個案及5宗與輸入相關，主要涉及北角空姐母親群組，出現最少第四代傳播，初步確診個案約30宗。

港府晚上7時起相繼圍封鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角城市花園3座及跑馬地鳳輝臺18-19號，以及大埔美新大廈。及至晚上10時，馬鞍山錦豐苑錦萱閣（F座）再列入圍封大廈。受檢人士須留在其處所並接受檢測。政府目標是在明日（7日）上午約7時及8時完成行動。



港府晚上7時起相繼圍封鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角城市花園3座及跑馬地鳳輝臺18-19號。圖為北角城市花園。(資料圖片)

國泰空姐母親群組繼續擴大，涉及的初步確診者包括居於北角城市花園3座的退休人士，她12月31日曾在銅鑼灣社區中心與其同場跳舞，1月2日則前往銅鑼灣紀律部隊體育中心跳舞，亦曾與朋友於四季軒飯聚。她和家人在1月4日一併送往檢疫中心，翌日證實初步陽性，現時正留院。另外，國泰空姐母親上周四曾在銅鑼灣皇室堡東海薈吃早餐，懷疑傳染鄰桌63歲男子。

1月6日圍封北角城市花園3座情況：



+ 3

1月6日圍封跑馬地鳳輝臺情況：



+ 2

另外，居於跑馬地鳳輝臺的67歲家庭主婦亦染疫，感染源頭尚在調查，她已接種兩劑科興疫苗。她1月1日曾在富軒與跳舞朋友聚餐，並前往黃泥涌街市。另曾到訪兒童醫院隔玻璃窗探望孫兒，同日晚上則前往銅鑼灣Outback Steakhouse與家人吃飯，她1月2日則前往灣仔集成中心「香港地」食早餐，翌日則到御寶軒與家人飲茶，1月4日早上8-9時去黃泥涌運動中心教授八段錦。

政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角城市花園3座及跑馬地鳳輝臺18-19號，以及大埔美新大廈、馬鞍山錦豐苑錦萱閣（F座）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）上午約7時完成此行動。

政府發言人表示，由於在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故作出限制與檢測宣告。

根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。

翻查資料顯示，港府去年2月1日突襲圍封四區，包括元朗好彩洋樓、尖沙咀金鑾大廈、馬頭圍道隆基大樓及新填地街142-148號及眾坊街59A，59B，59C號，新填地街150-160號及永星里2A號。