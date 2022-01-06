Omicron｜空姐母群組四代傳播仍列輸入相關　張竹君：僅解釋源頭

Omicron變種病毒近日流入本港社區，並出現隱形傳播鏈，第五波疫情一觸即發。近日望月樓及國泰空姐染疫母親（＃12754）已相繼引爆關聯感染群組，雖然全部個案均在本地感染，但仍被列為輸入關連個案。



衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（6日）在疫情記者會時解釋，現時大部的個案亦在本地感染，列為輸入關連個案僅作為解釋個案的源頭，「輸入相關係講緊源頭是否追到，如追到在個案編號相關就當係相關個案。」



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望月樓及國泰空姐染疫母親（＃12754）亦相繼出現關聯感染群組，其中望月樓至今累計8名食客染疫。

而空姐母親群組亦不斷擴大，除一同與患者到維園跳廣場舞的友人相繼確診。連同其友人的同住外傭（＃12805）亦確診，亦疑播毒予陸田園餐廳不相識食客，暫時群組有10人相關，今日再增3宗相關連的初步確診，包括衛生防護中心今日公布，該名外傭曾到訪教會，新增的初確診個案涉及曾到訪教會聚會的外傭。另外，亦有一宗初步確診個案曾跟個案12754，在同一時段到過銅鑼灣皇室堡東海匯拉斐特進膳。

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這個群組除源頭國泰空姐外，都是在本地感染，但被列為輸入關連個案。張竹君今日解釋，現時大部的個案亦在本地感染，列為輸入關連個案僅作解釋個案源頭，「輸入相關係講緊源頭是否追到，如追到在個案編號相關就當係相關個案，追到源頭，知傳播鏈向邊方面發展，同埋有無方法向接觸人士阻截。她稱，如果追不到源頭則會懷疑有隱性傳播鏈，「唔知有幾多人傳播緊。」